    adidas Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.03.2026

    Am 05.03.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um +3,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

    adidas Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Die adidas Aktie konnte bisher um +3,79 % auf 147,03 zulegen. Das sind +5,38  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -19,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,03, mit einem Plus von +3,79 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg bei adidas konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,56 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -10,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,76 %. Im Jahr 2026 gab es für adidas bisher ein Minus von -16,43 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

    adidas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,55 %
    1 Monat -6,76 %
    3 Monate -12,56 %
    1 Jahr -41,50 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Charttechnik bei Adidas. Im Fokus stehen der Durchbruch der 38-Tage-Linie, Zielmarken und mögliche Bodenbildung. Fundamentale Impulse: Insider-Kauf von 500.000 Euro durch den CEO und ein Puma-Großinvestor, der Stimmrechte via Calls erwirbt, könnten Aufwärtsimpulse liefern. Diskussionen drehen sich zudem um Einstiegs- und Teilverkaufs-Strategien.

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,66 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +3,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    RBC stuft Adidas auf 'Neutral'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. …

    Dax dreht ins Plus - Situation im Nahen Osten bleibt verworren


    Der Dax ist am Donnerstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.300 Punkten berechnet und damit 0,4 …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. PUMA notiert im Plus, mit +6,31 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,20 %.

    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    +4,91 %
    -11,55 %
    -8,09 %
    -13,97 %
    -40,05 %
    -3,91 %
    -49,44 %
    +43,83 %
    +1.485,04 %
    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
