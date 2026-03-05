DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 46,97EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
