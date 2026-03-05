DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des vierten Quartals würden vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 37,77EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



