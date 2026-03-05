UBS stuft Adidas auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 256 auf 219 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Latte liege nach dem Geschäftsbericht des Sportartikelherstellers nun deutlich niedriger, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Er passte seine Ergebnisprognose an die Währungsentwicklung an und ist etwas vorsichtiger hinsichtlich der Bruttomargen. Teilweise kompensiert werde dies durch den Aktienrückkauf. Den Jahresstart habe das Management in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 147,1EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 219

Kursziel alt: 256

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



