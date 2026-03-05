UBS stuft Adidas auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 256 auf 219 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Latte liege nach dem Geschäftsbericht des Sportartikelherstellers nun deutlich niedriger, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Er passte seine Ergebnisprognose an die Währungsentwicklung an und ist etwas vorsichtiger hinsichtlich der Bruttomargen. Teilweise kompensiert werde dies durch den Aktienrückkauf. Den Jahresstart habe das Management in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 147,1EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 256
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 219
Kursziel alt: 256
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte