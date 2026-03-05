DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktientausch-Offerte an Grand City Properties sei allerdings attraktiv für Aroundtown, nicht für Grand City Properties./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 2,642EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

