    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung

    BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Trainer Niko Kovac macht in der Causa Nico Schlotterbeck Druck und wünscht sich eine schnelle Entscheidung im Hinblick auf dessen Zukunft bei Borussia Dortmund . "Wir alle würden uns freuen, wenn das demnächst vom Tisch ist. Es liegt an ihm", sagte Kovac.

    Der Vertrag des 26-Jährigen in Dortmund läuft zwar noch bis 2027. Da Schlotterbeck das Angebot zur Verlängerung aber noch nicht angenommen hat, müsste der BVB den Nationalverteidiger im Sommer verkaufen, um den begehrten Spieler nicht ablösefrei zu verlieren, sollte er den Verein verlassen wollen. Da an dieser Personalie weitere Kaderentscheidungen für den Sommer hängen, steht der BVB zeitlich unter Druck.

    "Aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, ein toller Spieler, ein toller Charakter, ein Führungsspieler, den wir brauchen, den jede Mannschaft braucht", sagte Kovac weiter. Laut Medienangaben sollen in den kommenden Tagen entscheidende Gespräche zwischen Club und Spielerseite anstehen./lap/DP/men

    Borussia Dortmund

    +1,29 %
    -2,50 %
    -5,46 %
    -6,17 %
    -4,01 %
    -28,78 %
    -43,72 %
    -18,94 %
    -68,81 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 3,135 auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,09 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,49 %/+59,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der BVB‑Aktie: Diskussion über starke Kursverluste und Umschichtung in gehebelte Produkte, Kaufüberlegungen bei ~2,5–3,05 €, technische Bearish‑Signale bis 2,77 €, Kritik an fehlendem Free‑Cashflow und Substanz, Verwässerung durch Fan‑Kapitalerhöhungen, Auswirkungen von Gehaltsdeckel und Agenturkosten sowie Chancen durch Investitionen in den Frauenfußball.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung Trainer Niko Kovac macht in der Causa Nico Schlotterbeck Druck und wünscht sich eine schnelle Entscheidung im Hinblick auf dessen Zukunft bei Borussia Dortmund . "Wir alle würden uns freuen, wenn das demnächst vom Tisch ist. Es liegt an ihm", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     