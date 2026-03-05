BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung
DORTMUND (dpa-AFX) - Trainer Niko Kovac macht in der Causa Nico Schlotterbeck Druck und wünscht sich eine schnelle Entscheidung im Hinblick auf dessen Zukunft bei Borussia Dortmund . "Wir alle würden uns freuen, wenn das demnächst vom Tisch ist. Es liegt an ihm", sagte Kovac.
Der Vertrag des 26-Jährigen in Dortmund läuft zwar noch bis 2027. Da Schlotterbeck das Angebot zur Verlängerung aber noch nicht angenommen hat, müsste der BVB den Nationalverteidiger im Sommer verkaufen, um den begehrten Spieler nicht ablösefrei zu verlieren, sollte er den Verein verlassen wollen. Da an dieser Personalie weitere Kaderentscheidungen für den Sommer hängen, steht der BVB zeitlich unter Druck.
"Aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, ein toller Spieler, ein toller Charakter, ein Führungsspieler, den wir brauchen, den jede Mannschaft braucht", sagte Kovac weiter. Laut Medienangaben sollen in den kommenden Tagen entscheidende Gespräche zwischen Club und Spielerseite anstehen./lap/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 3,135 auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,09 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,49 %/+59,49 % bedeutet.
Ich habe gerade nochmal geguckt: Inzwischen besteht es aus 90% gehebelten Produkten und 10% Cash. Die letzten Aktien wurden gestern verkauft.
Das heißt in dem "Fussballaktien" Wikifolio befinden sich genau Null Fussballaktien 😲
Hab heute mal nach 2-3 Jahren BVB Abstinenz eine Position zu 3,055 € gekauft.