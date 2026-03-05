BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung

"Aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, ein toller Spieler, ein toller Charakter, ein Führungsspieler, den wir brauchen, den jede Mannschaft braucht", sagte Kovac weiter. Laut Medienangaben sollen in den kommenden Tagen entscheidende Gespräche zwischen Club und Spielerseite anstehen./lap/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 3,135 auf Tradegate (05. März 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,09 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,49 %/+59,49 % bedeutet.