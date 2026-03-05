ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,21 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (05. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +5,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +4,52 %/+77,15 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 480 US-Dollar
Laut Morningstar ist Cathie Wood bzw. deren Fonds ARK Innovation einer der größten Vermögensvernichter.
Hi, Ich würde hier vorsichtig sein mit einem längeren Short, die Zahlen werden sicherlich gut und kürzlich hat das Haus Jefferies die Broadcom als absoluten Top-Favorit im Tech-Sektor bezeichnet. Übrigens erstaunlich, wie wenige hier über dieses Spitzenunternehmen diskutieren.