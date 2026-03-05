Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,21 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate (05. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +5,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +4,52 %/+77,15 % bedeutet.