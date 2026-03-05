JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

Ich wäre nicht so optimistisch. Ich rechne um 9 Uhr mit einem Abverkauf wie bei Hensoldt. Ich rechne mit 55€. Die Zahlen wurden alle nur geliefert, nicht übererfüllt. In den Unterlagen für Investoren sind einige Details, die das Bild etwas trüben. Ich hab mir die Berichte von heute Morgen mal im Detail reingezogen und für mich schreit das geradezu nach „Sell the News“.





Wir haben genau das Hensoldt-Muster: Die Aktie ist im Vorfeld gut gelaufen, jeder hat auf den großen Knall bei den Zahlen gehofft, aber am Ende ist es nur eine Punktlandung geworden. Das EBIT für 2025 liegt zwar am oberen Ende, aber eben genau da, wo es die Analysten eh schon hingeschrieben hatten. Da ist null positive Überraschung dabei, die den Kurs jetzt über die 60 € hieven könnte.





Viel kritischer finde ich aber, was im Kleingedruckten steht. Der Free Cashflow ist durch den massiven Aufbau beim Working Capital (Lagerbestände!) belastet. Renk hortet Material, um lieferfähig zu bleiben, aber das frisst eben erst mal Kohle. Dazu kommt der „Israel-Effekt“ – politisches Embargo letztes Jahr auf die lukrativen Ersatzteile, das muss erst mal durch Neugeschäft mit weniger Marge aufgefangen werden.





Und der Ausblick für 2026? Joah, solide. Aber eben auch nur genau das, was der Markt schon eingepreist hat. Die Dividende von 0,58 € wirkt auf mich fast wie ein Trostpflaster, um die Leute bei der Stange zu halten, weil man operativ gerade eher auf Sicht fährt und massiv in neue Werke investieren muss.





Ich bleibe skeptisch. Wenn heute die erste Gewinnmitnahmewelle rollt, sehen wir ganz schnell wieder die 56 € oder sogar die 55 €. Ich bin gestern zum Höchststand raus und schaue es mir lieber von der Seite an. Ist mir zu viel Risiko im Moment.



