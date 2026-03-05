    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

    RENK Group

    -7,23 %
    -5,33 %
    +11,95 %
    +15,91 %
    +41,46 %
    +235,23 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 54,65 auf Tradegate (05. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -5,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,54 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +14,94 %/+38,66 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 75 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf den Geschäftsbericht: Zahlen trafen die Erwartungen (EBIT am oberen Rand, Umsatz und Auftragsbestand Rekorde), weshalb positive Überraschungen ausblieben und ein Sell‑the‑News‑Abverkauf auf rund 55–56 € befürchtet wird. Diskutiert werden hohe Volatilität, belasteter Free Cashflow durch Lageraufbau, Dividende 0,58 €, politisch bedingte Erlösrisiken und notwendige Investitionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
