TeamViewer erweitert Integration mit Microsoft Intune

GÖPPINGEN, Deutschland, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer hat heute eine erweiterte Integration zwischen TeamViewer Tensor und Microsoft Intune bekanntgegeben. Durch den Erhalt des vollständigen operativen Kontexts und den Wegfall von Tool-Wechseln ermöglicht die Integration eine effizientere Lösung von IT-Problemen. Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem eine automatische Synchronisierung von Gerätedaten zwischen beiden Plattformen, unbeaufsichtigter Fernzugriff für Windows, macOS und Android sowie eine erweiterte Remote-Konnektivität für Intune-verwaltete Geräte, auf denen die Company-Portal-App nicht installiert ist.

Mit einer automatischen Synchronisierung von Gerätedaten zwischen Microsoft Intune und TeamViewer Tensor ermöglicht die neue Integration eine präzise, nahezu in Echtzeit verfügbare Transparenz über alle Plattformen hinweg. Dies reduziert doppelte Konfigurationsaufwände, senkt den administrativen Aufwand und unterstützt die nahtlose Verwaltung verteilter IT–Umgebungen.

Durch die Unterstützung der Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) bietet TeamViewer nun einen sicheren, bedarfsgerechten Zugriff auf privilegierte Anmeldeinformationen. So können IT–Teams Probleme schnell beheben und gleichzeitig strenge Zugriffskontrollen innerhalb einer zentralen Plattform einhalten. Die Lösung baut auf den Sicherheitsrichtlinien von Microsoft Entra ID und Intune auf und ermöglicht die Durchsetzung von Conditional Access, eine zentrale Auditierbarkeit sowie compliance–konforme Remote-Sitzungen im Rahmen bestehender Enterprise–Governance-Strukturen.

„IT–Teams stehen unter ständigem Druck, mit weniger Ressourcen mehr zu leisten", sagt Alfredo Patron, Executive Vice President Global Partner Ecosystem and Channels bei TeamViewer. „Unsere neue Integration zwischen TeamViewer Tensor und Microsoft Intune reduziert Reibungsverluste im täglichen IT–Betrieb, stärkt die Sicherheit auf Enterprise–Niveau und ermöglicht schnelleren sowie effizienteren Remote–Support. So können sich IT–Teams stärker auf strategische Prioritäten konzentrieren und gleichzeitig die Produktivität der Mitarbeitenden sicherstellen."

Die Integration ist derzeit als Private Preview für ausgewählte Enterprise–Kunden und Partner verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit ist in den kommenden Wochen geplant.

Weitere Informationen zur Integration von TeamViewer Tensor mit Microsoft Intune finden Sie auf der Website zur TeamViewer-Intune-Integration.

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 635.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 768 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum SDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

