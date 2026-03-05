DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 173,9EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.