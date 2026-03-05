UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Industriedienstleisters für 2026 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 110,3EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 109
Kursziel alt: 101
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
