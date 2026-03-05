UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Industriedienstleisters für 2026 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 110,3EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



