BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 66,95EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
