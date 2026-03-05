UBS stuft Inditex auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Textilkonzern sei ein struktureller Gewinner, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Das starke vierte Quartal dürfte diese Langfristthese untermauern./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 53,94EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
