BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 50,69EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

