    AKTIE IM FOKUS

    Broadcom mit Rückenwind - Starke Ziele in Konkurrenz zu Nvidia

    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Starke Wachstumszahlen für die vergangenen drei Monate und ein positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal haben Broadcom am Donnerstag vorbörslich beflügelt. Mit einem Kursplus von 6,1 Prozent zeichnet sich für die Aktien des Halbleiterkonzerns ein Hoch seit anderthalb Wochen ab; ihren Jahresverlust würden sie damit auf 2,6 Prozent eindämmen.

    Broadcom hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das erste Geschäftsquartal (per Ende Januar) ein Umsatzplus von 29 Prozent, eine bereinigte operative Marge von 68 Prozent sowie eine Steigerung des Nettogewinns um 34 Prozent berichtet. In den drei Monaten bis Ende April soll der Umsatz sogar um überraschend deutliche 47 Prozent zulegen und die bereinigte Marge ihr hohes Niveau halten.

    Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden US-Dollar an. Wie der weltweite Branchenprimus Nvidia profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Tech-Unternehmen in Rechenzentren.

    Analysten lobten die Ziele von Broadcom. Sowohl James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs als auch Stacy Rasgon von Bernstein Research sprachen von einem sehr starken Quartalsausblick. Schneider hob zudem hervor, dass Broadcom-Chef Hock Tan für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz mit KI-Chips von mehr als 100 Milliarden Dollar anstrebt - dies dürfte deutlich über den Erwartungen der Investoren liegen. Dazu kämen Details zur Zusammenarbeit mit anderen Tech-Riesen als der Google -Mutter Alphabet , insbesondere Meta , sowie die KI-Firmen Anthropic und OpenAI.

    Der angepeilte KI-Chip-Umsatz würde einen bedeutenden Vorstoß in den vom Branchenkollegen Nvidia dominierten Markt bedeuten, hieß es am Markt. Das spiegelte sich am Donnerstag bei den Aktien von Nvidia mit einem vorbörslichen Abschlag von einem halben Prozent wider./gl/tih/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 261,8 auf Tradegate (05. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +56,67 %/+91,84 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktionen auf geopolitische Spannungen und mögliche US-Exportbeschränkungen (H200/China), die kurzfristige Gap‑Downs auslösen könnten. Diskutiert werden starke Fundamentaldaten (Data‑Center‑Dominanz, hohe Margen, Supply‑Planung, neue Inference‑Chips), Abhängigkeiten zu Zulieferern (Micron), Buy‑the‑Dip‑Argumente und unterschiedliche kurzfristige Kursprognosen.

    Autor
    5 im Artikel enthaltene Werte
