Broadcom mit Rückenwind - Starke Ziele in Konkurrenz zu Nvidia

Gold ist bereits im WE Handel auf ca +4% gesprungen. Wir werden sicherlich am Montag am Markt mit einem ordentlichen Gap down reinkommen. Zu allererst sollte man hier wirklich hoffen, nicht für die eigene Brieftasche, sondern für seine Mitmenschen, dass dieser Konflikt schnell beendet wird bzw eine schnelle Deeskalation kommt. Die ersten Bilder, Videos haben mir schon wieder gereicht, die man dazu gesehen hat. Keine Ahnung, was solche Leute immer wieder dazu bewegen kann, zu solchen Mitteln zu greifen....





Was Nvidia angeht habe ich mir gestern Abend den Bericht nochmal durchgelesen: Nvidia hat zuletzt eine außergewöhnlich starke Prognose geliefert ( ist einfach Fakt) und signalisiert damit: Das Wachstum trägt sich selbst dann weiter, auch wenn China im Data-Center geschäft kurzfristig kaum oder eben gar nicht planbar ist. Der Konzern erreicht ein Rekordquartal, das Data-Center-Segment dominiert den Umsatz, und die Bruttomarge bleibt auf sehr hohem Niveau – eine Preissetzungsmacht die Seinesgleichen sucht.

Innerhalb des Data Centers fällt besonders das Networking auf. Es wächst so stark, weil moderne AI-Cluster nicht nur aus GPUs bestehen, sondern aus ganzen „Racks“ bzw. Systemen, die perfekt zusammenspielen müssen. Genau hier setzt Nvidia an: Networking wird nicht als isoliertes Produkt verkauft, sondern als Teil eines kompletten Baukastens aus GPU-Compute, Verbindungstechnik (Scale-up/Scale-out), Systemen und Software. Das hat einen wichtigen Effekt: Je besser das Netzwerk, desto höher die Auslastung der GPUs – und desto mehr Leistung bekommt der Kunde pro investiertem Dollar.

Dazu passt, dass Nvidia sehr weit im Voraus plant und Kapazitäten absichert. Wenn das Management von langfristigen Supply- und Inventory-Commitments spricht, heißt das im Klartext: Man versucht, Engpässe bei kritischen Komponenten und Fertigungsschritten früh zu „blocken“, um die Nachfrage auch über mehrere Quartale hinweg zuverlässig bedienen zu können. Parallel baut Nvidia eine zweite Wachstumsschiene auf: „Physical AI“ (Automotive/Robotik) soll mittelfristig zusätzliche Umsatzquellen liefern, die weniger direkt vom Hyperscaler-Capex abhängen. Als Transparenzsignal wird außerdem betont, dass künftig die aktienbasierte Vergütung (SBC) auch in Non-GAAP-Kennzahlen stärker berücksichtigt wird – das macht Vergleiche ehrlicher, auch wenn es die „schönen“ Non-GAAP-Zahlen optisch etwas drückt.

Ganz kurz zur Token-These: Weil KI-Nutzung letztlich über Inference-Output (Tokens) monetarisiert wird und Rechenzentren durch Strom/Kühlung begrenzt sind, wird Performance pro Watt zur zentralen Währung. Wenn Nvidia pro Watt mehr Output liefert, können Kunden mit derselben Energie mehr KI-Leistung verkaufen – und genau darauf zielt die Plattformstrategie ab.





Was die kommenden GTC betrifft:





Nvidia will einen neuen, speziell auf Inference (Echtzeit-KI-Anfragen) ausgelegten Prozessor vorstellen, der Technologie von Groq integriert; zudem soll OpenAI zu den größten Kunden zählen. Nvidia hat dafür bereits zentrale Groq-Ressourcen gesichert und will erklären, wie LPUs und GPUs zusammenarbeiten: LPUs für niedige Latenz bei interaktiven Token workloads, GPUs weiter für massive Parallelisierung.





Fazit für mich: Der Kursrückgang ist für mich kein Bruch der Fundamentaldaten. D.h. ichkaufe derzeit dasselbe Wachstums-/Margenprofil zu einem niedrigeren Multiple, und das erhöht das Chance-Risiko-Verhältnis (mehr „Potenzial" pro eingesetztem Dollar).





Das sind zusammengefasst Fakten, die jeder nachlesen kann. Da ich mittlerweile im Board privat wie auch hier durch wirklich affige, provokante Mails erhalte (Komischerweise immer dann, wenn man den Shortern Fakten an den Kopf wirft, die sie nicht widerlegen können) wird das auch erstmal mein letzter Post hier sein, bis das Niveau wieder etwas zugenommen hat. Ich danke den meisten hier für einen guten, informativen, Austausch. Auf welcher Seite ich stehe, wird ja jeder ableiten können.

Jetzt hoffen wir erstmal auf eine schnelle Konfliktlösung, nicht nur im Iran, sondern generell bei all den gewaltvollen Streitigkeiten, denn das kann so wie in den letzten Jahren nicht mehr so weiter gehen. Dafür sollte der Mensch eigentlich genug aus der Vergangenheit gelernt haben.
















