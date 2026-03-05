JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Jahresbilanz der Franzosen an./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT



