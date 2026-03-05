Israels Militär
Zwölfte Angriffswelle gegen Teheran beendet
TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran beendet. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.
Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hatte zuvor berichtet, dass bei den Angriffen Israels und der USA seit Samstag auch 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden seien./czy/DP/mis
Dadurch stauen sich die Schiffe in der Straße von Hormus.
Mit dem Entzug des Versicherungsschutzes haben die führenden Schiffsversicherer eine zusätzliche "Blockade" errichtet. Sieben der führenden Haftpflicht-Versicherer der Reederei-Branche, die im Verband IGP&I organisiert sind, haben angesichts der Militärschläge gegen den Iran die Deckung von Kriegsschäden in der Golf-Region ausgesetzt .