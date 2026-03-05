AKTIE IM FOKUS 2
Optionsgeschäfte von Investor Ashley treiben Puma an
(neu: Mehr Informationen zur Konstruktion der potenziellen Stimmrechte.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der mögliche größere Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat die Aktien des Sportwarenkonzerns am Donnerstag angetrieben. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervor. Am frühen Nachmittag verteuerten sich die Puma-Aktien um gut sieben Prozent auf 23,21 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.
Ashley räumt durch den Verkauf dieser Put-Optionen den Käufern das Recht ein, ihm Puma-Aktien zu veräußern, sollten die Puma-Aktien unter eine festgelegte Kursschwelle rutschen. Im Gegenzug erhält er als sogenannter Stillhalter in dem Geschäft im Voraus eine Optionsprämie.
Ashley setzt anscheinend darauf, dass die Puma-Papiere zumindest nicht allzu viel an Wert verlieren oder sogar steigen. Laut einem Börsianer könnte er aber auch darauf spekulieren, einen aus seiner Sicht günstigen Einstieg bei Puma zu erwischen - wenn der Kurs unter die vereinbarte Put-Schwelle fällt. Über andere Finanzinstrumente werden Ashley gegenwärtig 0,17 Prozent an Puma zugerechnet.
Die Frasers Group von Ashley ist auch als aktivistischer Investor bekannt, will also bei Unternehmen auch gerne mal ein Wörtchen mitreden. Die Frasers Group hält etwa rund 25 Prozent am Modekonzern Hugo Boss./mis/ag/bek/stk/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 23,35 auf Tradegate (05. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,45 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -31,45 %/+49,96 % bedeutet.
Wir haben die Zahlen unerwartet gut überstanden, jetzt sehe ich hier langfristig die 30 Euro, die Chinesen werden definitiv auch uns Kleinaktionären ein Angebot unterbreiten.
Fakt ist aber und ich glaube das kommt positiv bei den Investoren an ist, die Katze ist aus dem Sack seit Hoeld er gewinnt Vertrauen. Zudem scheint Puma wie bereits geschrieben vor dem Zeitplan zu liegen beim Umbau Entlassungen Lagerbereinigung Umstrukturierung etc. Ein Analyst nennt die Prognosen sogar sehr konservativ rechnet also eher mit besseren Zahlen 2026 nur Hoeld möchte sich natürlich nicht gleich verbrennen wie damals Freundt. Ich glaube die Investoren waren zufrieden mit dem was sie hören insbesondere ist denen nun egal was war. Die Zukunft zählt und hier gab es keine negativen Überraschungen. Ich glaube Hoeld hat Sympathie gewonnen weil er sowas wie den Dividenden Stopp durchsetzt. Er zeigt er will es richtig machen lässt nichts unberührt und traut sich das durchzusetzen.