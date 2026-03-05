    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    AKTIE IM FOKUS 2

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Optionsgeschäfte von Investor Ashley treiben Puma an

    AKTIE IM FOKUS 2 - Optionsgeschäfte von Investor Ashley treiben Puma an
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    (neu: Mehr Informationen zur Konstruktion der potenziellen Stimmrechte.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der mögliche größere Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat die Aktien des Sportwarenkonzerns am Donnerstag angetrieben. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervor. Am frühen Nachmittag verteuerten sich die Puma-Aktien um gut sieben Prozent auf 23,21 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

    Ashley räumt durch den Verkauf dieser Put-Optionen den Käufern das Recht ein, ihm Puma-Aktien zu veräußern, sollten die Puma-Aktien unter eine festgelegte Kursschwelle rutschen. Im Gegenzug erhält er als sogenannter Stillhalter in dem Geschäft im Voraus eine Optionsprämie.

    Ashley setzt anscheinend darauf, dass die Puma-Papiere zumindest nicht allzu viel an Wert verlieren oder sogar steigen. Laut einem Börsianer könnte er aber auch darauf spekulieren, einen aus seiner Sicht günstigen Einstieg bei Puma zu erwischen - wenn der Kurs unter die vereinbarte Put-Schwelle fällt. Über andere Finanzinstrumente werden Ashley gegenwärtig 0,17 Prozent an Puma zugerechnet.

    Die Frasers Group von Ashley ist auch als aktivistischer Investor bekannt, will also bei Unternehmen auch gerne mal ein Wörtchen mitreden. Die Frasers Group hält etwa rund 25 Prozent am Modekonzern Hugo Boss./mis/ag/bek/stk/men

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PUMA

    +7,51 %
    -4,65 %
    -5,90 %
    +2,86 %
    -22,48 %
    -62,13 %
    -74,50 %
    +9,18 %
    +1.543,66 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 23,35 auf Tradegate (05. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,45 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -31,45 %/+49,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Puma-Kurs/ Bewertung und Fundamentales: Anleger diskutieren überraschend gute Umsätze und Analysten-Updates (RBC-TK 20→25€, Ø-Ziel ~26,6€), Hoffnung auf Turnaround, Anta-Übernahmerisiko bei >30% (Pflichtangebot), Nachkäufe vs. Warten auf tiefere Kurse, Marktanteilsprobleme bei Teenagern und Asien als Wachstumshebel; kurzzeitige Short-Gelegenheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Optionsgeschäfte von Investor Ashley treiben Puma an Der mögliche größere Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat die Aktien des Sportwarenkonzerns am Donnerstag angetrieben. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     