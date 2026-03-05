Fresenius Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.03.2026

Die Fresenius Aktie ist bisher um -4,45 % auf 46,43€ gefallen. Das sind -2,16 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresenius in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,07 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -9,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fresenius auf -1,27 %.

Fresenius Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,00 % 1 Monat -5,32 % 3 Monate +1,07 % 1 Jahr +21,73 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,28 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.300 Punkten berechnet und damit 0,4 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Fresenius und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Fresenius notiert im Minus, mit -4,45 %. Johnson & Johnson notiert im Minus, mit -0,33 %. Siemens Healthineers verliert -2,94 %

Fresenius Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.