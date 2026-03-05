    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fresenius Aktie bisher Verluste von -4,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.03.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

    Fresenius Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.03.2026

    Die Fresenius Aktie ist bisher um -4,45 % auf 46,43 gefallen. Das sind -2,16  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    45,03€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,52€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresenius in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,07 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -9,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fresenius auf -1,27 %.

    Fresenius Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,00 %
    1 Monat -5,32 %
    3 Monate +1,07 %
    1 Jahr +21,73 %

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,28 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +3,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax dreht ins Plus - Situation im Nahen Osten bleibt verworren


    Der Dax ist am Donnerstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.300 Punkten berechnet und damit 0,4 …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Fresenius und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Fresenius notiert im Minus, mit -4,45 %. Johnson & Johnson notiert im Minus, mit -0,33 %. Siemens Healthineers verliert -2,94 %

    Fresenius Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius

    -4,45 %
    -9,13 %
    -5,46 %
    +1,07 %
    +21,73 %
    +93,08 %
    +34,59 %
    -20,18 %
    +3.216,43 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fresenius Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 05.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Fresenius Aktie bisher Verluste von -4,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     