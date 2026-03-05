Angriffe in Golfregion gehen weiter

DOHA (dpa-AFX) - Inmitten des Iran-Kriegs bleiben auch die Golfstaaten Ziel von Angriffen. Die Vereinigten Arabische Emirate gaben bekannt, erneut zahlreiche Angriffe abgewehrt zu haben. Die Luftverteidigung habe sechs ballistische Raketen abgefangen, eine sei auf emiratischen Boden gelandet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem seien 131 Drohnen geortet worden. Auch davon sei ein Großteil abgefangen worden. Mutmaßlich stammen die Geschosse und Drohnen aus dem Iran, der seit Samstag von Israel und den USA von Angriffen überzogen wird.

In der Hauptstadt Abu Dhabi seien sechs Personen durch herabfallende Trümmerteile beim Abfangen von Drohnen verletzt worden, teilte das Medienbüro der Stadt mit.