UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 46,66 auf Tradegate (05. März 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,70 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,32 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -8,81 %/+30,26 % bedeutet.
