UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 46,66 auf Tradegate (05. März 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,70 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,32 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -8,81 %/+30,26 % bedeutet.