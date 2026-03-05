    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Münchner S-Bahnchef Büttner geht nach Berlin

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Rund vier Monate nach dem Tod des langjährigen Berliner S-Bahnchefs Peter Buchner steht sein Nachfolger fest: Der derzeitige Münchner S-Bahnchef Heiko Büttner übernimmt den Posten zum 1. April, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Für Büttner wiederum wechselt der bisherige Leiter der Stuttgarter S-Bahn, Matthias Glaub, in die bayerische Landeshauptstadt.

    Glaub wird der Bahn zufolge ersetzt durch Nina Hutwagner, die bisher in Frankfurt als Leiterin Fahrplan und Verkehrsleitung die bundesweite Zugverkehrssteuerung im Fernverkehr verantwortet.

    Buchner war im vergangenen November nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Er war 16 Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung der Berliner S-Bahn.

    Büttner seit 2017 Leiter der Münchner S-Bahn

    Sein Nachfolger aus München leitet den Angaben zufolge seit 2017 das Unternehmen in der Landeshauptstadt. Büttner habe in dieser Zeit erfolgreich den ersten Münchner S-Bahn-Vertrag mit dem Freistaat Bayern abgeschlossen, teilte die Bahn weiter mit. "Dieser ist Grundlage für die neuen XXL-Fahrzeuge, zwei neue Werke und eine neue Leitstelle."

    Büttner ist zugleich Konzernbevollmächtigter für den Freistaat. Wer diese Rolle künftig übernimmt, ist den Angaben zufolge noch offen.

    Auf ihn warten in der Hauptstadt herausfordernde Zeiten. Die S-Bahnflotte gilt als überaltert. Die Bestellung neuer Fahrzeuge hängt zusammen mit einer komplexen Ausschreibung großer Teile des Berliner S-Bahnverkehrs, die sich bereits seit Jahren zieht. Hinzu kommen Probleme bei der Infrastruktur, die den S-Bahnverkehr seit Monaten ausbremsen./maa/DP/mis






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
