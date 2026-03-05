    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Huawei ist Gastgeber des 4. Forums zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft

    Von der Vision zum Wert für eine intelligente Zukunft

    BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei das 4. Forum zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft, an dem fast 100 Entscheidungsträger für digitale Strategien, Branchenexperten und Vertreter von Branchenverbänden aus zahlreichen Regionen, darunter Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, teilnahmen. Gemeinsam diskutierten sie neue Möglichkeiten für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im Zeitalter der KI.

    David Wang, Vorstandsvorsitzender von Huawei, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die neuesten Überlegungen und Praktiken zu wichtigen Themen wie Politik, Infrastruktur und Talente, die sich alle um das Thema der Veranstaltung drehten: „Von der Vision zum Wert für eine intelligente Zukunft".

    David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

    KI erlebt derzeit weltweit ein explosives Wachstum, und KI-Agenten rücken zunehmend in den Mittelpunkt. Darüber hinaus beschleunigt sich die Implementierung physischer KI. Laut IDC wird KI bis 2030 einen Beitrag von 22,3 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es in der digitalen Wirtschaft nicht mehr nur um „Konnektivität + Daten" geht. Vielmehr geht es jetzt um „KI + Entscheidungsfindung". KI verändert die globale Wirtschaftslandschaft und restrukturiert Wertschöpfungsketten.

    Basierend auf der umfangreichen Erfahrung von Huawei in der digitalen Wirtschaft hob Wang drei Schlüsselbereiche hervor, die die Welt angehen muss, um eine hochwertige Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft zu erreichen. Erstens braucht die Welt günstige Industriepolitiken, die die digitale Wirtschaft vollständig unterstützen und die tiefgreifende und parallele Entwicklung der digitalen und realen Wirtschaft vorantreiben. Zweitens benötigt die Welt eine zukunftsorientierte Infrastruktur, wenn die digitale Wirtschaft florieren soll. Eine solche Infrastruktur wird eine solide Grundlage für den großflächigen Einsatz digitaler Technologien und die digitale Transformation in allen Branchen schaffen. Drittens braucht die Welt ein vielschichtiges, nachhaltiges Talent-Ökosystem, das eine unverzichtbare strategische Säule für die langfristige nachhaltige Entwicklung der digitalen Wirtschaft darstellt.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Huawei ist Gastgeber des 4. Forums zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft Von der Vision zum Wert für eine intelligente ZukunftBARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ - Auf dem MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei das 4. Forum zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft, an dem fast 100 Entscheidungsträger für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     