Huawei ist Gastgeber des 4. Forums zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft

David Wang, Vorstandsvorsitzender von Huawei, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die neuesten Überlegungen und Praktiken zu wichtigen Themen wie Politik, Infrastruktur und Talente, die sich alle um das Thema der Veranstaltung drehten: „Von der Vision zum Wert für eine intelligente Zukunft".

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei das 4. Forum zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft, an dem fast 100 Entscheidungsträger für digitale Strategien, Branchenexperten und Vertreter von Branchenverbänden aus zahlreichen Regionen, darunter Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, teilnahmen. Gemeinsam diskutierten sie neue Möglichkeiten für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im Zeitalter der KI.

KI erlebt derzeit weltweit ein explosives Wachstum, und KI-Agenten rücken zunehmend in den Mittelpunkt. Darüber hinaus beschleunigt sich die Implementierung physischer KI. Laut IDC wird KI bis 2030 einen Beitrag von 22,3 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft leisten. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es in der digitalen Wirtschaft nicht mehr nur um „Konnektivität + Daten" geht. Vielmehr geht es jetzt um „KI + Entscheidungsfindung". KI verändert die globale Wirtschaftslandschaft und restrukturiert Wertschöpfungsketten.

Basierend auf der umfangreichen Erfahrung von Huawei in der digitalen Wirtschaft hob Wang drei Schlüsselbereiche hervor, die die Welt angehen muss, um eine hochwertige Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft zu erreichen. Erstens braucht die Welt günstige Industriepolitiken, die die digitale Wirtschaft vollständig unterstützen und die tiefgreifende und parallele Entwicklung der digitalen und realen Wirtschaft vorantreiben. Zweitens benötigt die Welt eine zukunftsorientierte Infrastruktur, wenn die digitale Wirtschaft florieren soll. Eine solche Infrastruktur wird eine solide Grundlage für den großflächigen Einsatz digitaler Technologien und die digitale Transformation in allen Branchen schaffen. Drittens braucht die Welt ein vielschichtiges, nachhaltiges Talent-Ökosystem, das eine unverzichtbare strategische Säule für die langfristige nachhaltige Entwicklung der digitalen Wirtschaft darstellt.