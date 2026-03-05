HelloFresh Aktie dreht auf +5,10 % - 05.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,10 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HelloFresh Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,9260€, mit einem Plus von +5,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -22,01 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um +4,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,97 %. Im Jahr 2026 gab es für HelloFresh bisher ein Minus von -24,01 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,66 % 1 Monat -19,97 % 3 Monate -22,01 % 1 Jahr -58,42 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 859,03 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HelloFresh

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,69 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +3,61 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.