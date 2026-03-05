Zalando Aktie steigt - 05.03.2026

Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 19,875€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,230 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +1,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,875€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Anstieg bei Zalando konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,84 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -3,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,98 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,90 % 1 Monat -9,47 % 3 Monate -16,84 % 1 Jahr -40,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalandos DAX-Verbleib und dessen potenzielle Auswirkungen auf den Kurs. Diskussionen behandeln Verbleib vs. Herausnahme und damit verbundenes Nachfrageverhalten. Technisch wird ein möglicher Aufschwung durch MACD-Kaufsignal und RSI-Tiefs als Erholungssignal gesehen; Put-Optionen werden diskutiert. Zudem verweisen Beiträge auf Zahlen/Ausblicken als fundamentale Grundlage.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,26 Mrd. € wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.