Silber crasht auf 82,61 USD

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch. Konsolidierung um 80–90 USD; Schluss über 92 USD könnte Aufwärtsdynamik bringen. Treiber: Investitionsnachfrage, Inflation, potenzielle Zentralbankkäufe; langfristig 200–300 USD diskutiert. Physische Knappheit wird unterschiedlich bewertet. 14-Tage-Veränderung: kein konkreter Prozentsatz angegeben.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,14235USD. Heute, bei 82,61USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.285,79USD geworden – ein Plus von +228,58 %.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.