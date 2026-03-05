Robinhood Markets Registered (A) Aktie steigt auf 72,00€ - 05.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,94 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +7,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 72,00€, mit einem Plus von +1,94 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Der heutige Anstieg bei Robinhood Markets Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -39,42 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,61 %. Im Jahr 2026 gab es für Robinhood Markets Registered (A) bisher ein Minus von -27,64 %.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,27 % 1 Monat +6,61 % 3 Monate -39,42 % 1 Jahr +59,95 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Es gibt 790 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,88 Mrd. € wert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.