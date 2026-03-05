    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorning AktievorwärtsNachrichten zu Corning

    Corning Aktie mit Kursrutsch - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Corning Aktie bisher Verluste von -3,58 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Corning Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft, spezialisiert auf Spezialgläser und Keramiken. Hauptprodukte sind Display-Gläser, Glasfaserkabel und Biotechnologie-Lösungen. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Asahi Glass und Schott AG. Corning besticht durch innovative Forschung und maßgeschneiderte Lösungen.

    Corning Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,58 % verliert die Corning Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,58 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Corning Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,88 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Corning eine positive Entwicklung von +65,82 % erlebt.

    Corning Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,28 %
    1 Monat +32,73 %
    3 Monate +67,88 %
    1 Jahr +182,61 %

    Informationen zur Corning Aktie

    Es gibt 858 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,92 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Corning

    3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. Sumitomo Shoji notiert im Minus, mit -4,65 %. Prysmian notiert im Minus, mit -0,15 %.

    Corning Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corning

    -3,58 %
    -15,28 %
    +32,73 %
    +67,88 %
    +182,61 %
    +270,81 %
    +299,81 %
    +615,20 %
    +1.221,29 %
    ISIN:US2193501051WKN:850808



