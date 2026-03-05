Amphenol Registered (A) Aktie gut behauptet +3,21 % - 05.03.2026

Mit einer Performance von +3,21 % konnte die Amphenol Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amphenol Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 117,72€, mit einem Plus von +3,21 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Amphenol Registered (A) ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind TE Connectivity und Molex. Das Unternehmen punktet mit Innovationskraft und Qualität.

Der Kurs der Amphenol Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,54 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amphenol Registered (A) Aktie damit um -9,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,34 % gewonnen.

Amphenol Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,34 % 1 Monat +5,28 % 3 Monate -2,54 % 1 Jahr +96,18 %

Informationen zur Amphenol Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amphenol Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,70 Mrd. € wert.

Amphenol Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amphenol Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.