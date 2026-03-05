Fastenal Aktie steigt - 05.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Fastenal Aktie. Mit einer Performance von +2,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fastenal Aktie. Nach einem Plus von +0,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,96€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Fastenal Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +11,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um +9,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fastenal auf +13,37 %.

Fastenal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,64 % 1 Monat -2,58 % 3 Monate +11,15 % 1 Jahr +13,84 %

Informationen zur Fastenal Aktie

Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,03 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von WW Grainger, Stanley Black & Decker und Co.

WW Grainger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. Stanley Black & Decker notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Fastenal Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.