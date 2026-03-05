    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff

    Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN/BAKU (dpa-AFX) - Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat wegen des mutmaßlich iranischen Drohnenangriffs auf die Exklave Nachitschewan die Streitkräfte des Südkaukasus-Staates in Einsatzbereitschaft versetzt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag von einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Baku.

    Die Armee solle zu jeder Art Einsatz bereit sein, sagte Aliyev demnach. Vorher waren Drohnen am Flughafen und in Nähe einer Schule in Nachitschewan eingeschlagen. Der Iran bestreitet eine Verantwortung für den Angriff.

    Baku spricht von Terrorakt

    Der Staat Aserbaidschan verurteile den "abscheulichen Terrorakt", hieß es in einer Erklärung von Aliyevs Präsidialamt. Der Iran müsse Auskunft geben, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Aserbaidschan beteilige sich nicht an Operationen gegen den Iran. Es schütze aber seine territoriale Integrität und werde sie weiter schützen.

    Die autonome Exklave Nachitschewan ist vom Kernland Aserbaidschans getrennt, das Gebiet grenzt an Armenien, den Iran und die Türkei. Die USA und Israel führen seit Tagen mit Luftangriffen Krieg gegen Iran. Teheran hat als Reaktion zahlreiche Staaten in der Region beschossen, wobei die eng verbündeten Nachbarn Aserbaidschan und Türkei zunächst ausgenommen waren./fko/DP/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
