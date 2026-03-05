DZ BANK stuft Traton auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Traton von 29 auf 38 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Neben der Nachfragebelebung in Europa zeichnet sich eine Wende in Nordamerika ab", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts des Lkw-Bauers. Der Ausblick habe auf den ersten Blick enttäuscht, er traut Traton aber mehr als die jeweiligen Mittelwerte der im unsicheren Umfeld recht breit gefassten Zielkorridore zu./rob/ag/bek
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 32,46EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.
