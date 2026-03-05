BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. LEG habe ihre Ziele 2025 erreicht, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Auch den Ausblick 2026 hält er für klar realisierbar./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 66,25EUR auf Tradegate (05. März 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

