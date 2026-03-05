DHL Group - Aktie verliert deutlich -4,44 % - 05.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die DHL Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,44 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,95 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,75 %. Im Jahr 2026 gab es für DHL Group bisher ein Minus von -3,82 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

DHL Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,10 % 1 Monat -8,75 % 3 Monate +5,95 % 1 Jahr +27,82 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,50 Mrd.EUR € wert.

Nach der Erholung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nicht recht von der Stelle gekommen. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten halten sich Investoren zurück. Der Leitindex Dax pendelte um den Schlusskurs vom …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -3,57 %.

DHL Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.