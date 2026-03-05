Besonders beachtet!
DHL Group - Aktie verliert deutlich -4,44 % - 05.03.2026
Am 05.03.2026 ist die DHL Group Aktie, bisher, um -4,44 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.
DHL Group ist ein globaler Logistikriese, der durch seine breite Produktpalette und starke Marktstellung überzeugt. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit differenziert sich DHL von Wettbewerbern wie FedEx und UPS.
DHL Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026
Am heutigen Handelstag musste die DHL Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,44 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DHL Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,95 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,75 %. Im Jahr 2026 gab es für DHL Group bisher ein Minus von -3,82 %.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.
DHL Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,10 %
|1 Monat
|-8,75 %
|3 Monate
|+5,95 %
|1 Jahr
|+27,82 %
Informationen zur DHL Group Aktie
Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,50 Mrd.EUR € wert.
Krieg im Nahen Osten lässt Anleger vorsichtig agieren
Nach der Erholung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nicht recht von der Stelle gekommen. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten halten sich Investoren zurück. Der Leitindex Dax pendelte um den Schlusskurs vom …
UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am …
Börsen Update Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +3,41 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -3,57 %.
DHL Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.