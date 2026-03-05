Aktien New York Ausblick
Iran-Krieg trübt die Stimmung - Ölpreise steigen
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis dürften den US-Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent tiefer auf 48.468 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Minus erwartet.
Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. So fliegt eine ballistische Rakete Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, und die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff.
Die Entwicklungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran veranlassen die Händler erneut dazu, Risiken zu begrenzen, nachdem sich die Stimmung am Vortag noch leicht verbessert hatte. Die Spannungen auf den Energiemärkten treten zunehmend in den Vordergrund. So versucht China, Kraftstoff zu sparen, und japanische Raffinerien fordern die Freigabe strategischer Erdölreserven.
Die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verläuft, bleibt die Hauptsorge an den Märkten. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Öllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.
Unter den Einzelwerten lohnt ein Blick auf Aktien aus der Chipbranche, nachdem Broadcom starke Wachstumszahlen für die vergangenen drei Monate und einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal geliefert hatte. Die Papiere von Broadcom stiegen im vorbörslichen US-Handel um knapp fünf Prozent.
Der von Broadcom angepeilte KI-Chip-Umsatz würde einen bedeutenden Vorstoß in den vom Branchenkollegen Nvidia dominierten Markt bedeuten, hieß es von Börsianern. Das spiegelte sich bei den Aktien von Nvidia mit einem vorbörslichen Abschlag von 0,7 Prozent wider.
Für die Anteilsscheine von The Trade Desk ging es vorbörslich um gut ein Fünftel nach oben. Das auf die Tech-Branche spezialisierte Online-Medium "The Information" hatte berichtet, dass The Trade Desk Gespräche geführt habe, um das KI-Softwareunternehmen OpenAI beim Verkauf von Anzeigen zu unterstützen./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 156,7 auf Tradegate (05. März 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,67 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +56,71 %/+91,89 % bedeutet.
Danke für Deine netten Worte
Die Breite ist meinem seit 2020 veränderten Ansprüchen geschuldet.
Ähnlich wie Timburg geht es um ein festes Einkommen.
Ursprünglich war ich recht spitz im Depot. Wenige Titel und bei Erfolg gutes Geld. Die Performens lag, immer wenn ich mal nachgerechnet hatte, so um die 10 %. Doch die Amplitude war entsetzlich.
Zur Vollinvestition. Das ertrage ich wegen der Dividende nun erheblich besser. Den letzten April (2025) hatte ich einen Teil herausgenommen, was recht praktisch war. Leider hat meine Fortitde dann die Dividende um 75 % gekürzt und der Kurs war dann auch danach.
Dann "sichere Aktien" mit wenig Dividende hinzugenommen und am Ende eine Unterperformens abgeliefert. Somit ist das Timing auch etwas gescheitert.
Zur Breite:
Ich teile in aktive und passive Aktien.
Aktiv ist alles mit meinem Eigenkapital
Passiv ist reiner Gewinnrest
Dann habe ich mehrere Ansätze bei aktiv:
Themen haben immer ihre Zeit:
- Aristokraten werden gehandelt (da hat Kapitalvernichter- 22.02.26 10:04:48 eine gute Aufstellung gemacht). Recht weit unten mit netter Dividende wird gekauft und höher abgegeben. Sacken diese unter die Linie (Clorox) bin ich vorsichtig. Bei VF und AT&T war ich nicht dabei; bei Legett&Platt hat es den Rest erwischt (Kleinstmenge); Walgreen Boots mit Glück rechtzeitig weggegeben)
- Pharma zahlt meist auch recht gut und hat trotz guter Führung regelmäßige Durchhänger (bei Pfizer bin ich gerade wieder um den grünen Bereich; bei Novo hatte ich mich beim letzten zu für höhere Gewinne durchgerungen, die nicht kamen) Bei Anstieg geht Pharma gestaffelt raus und auch dort verbleibt der Gewinnrest mit Dividende
-Gold und Silberminen hatte ich früher schon übergewichtet. Dort werde ich die in den Himmel wachsenden Sträucher jedoch nur kürzen und nicht herausreißen. (hebt ordentlich die Performens derzeit)
- Pipeline Aktien hab ich im tief von 2020 gekauft und das Öl viel zu früh abgegeben. Nun verbleibt alles im Depot : Grund: Divdende
- Auch bei Tabak bin ich breit dabei. BAT hatte ich zu zaghaft unten zugekauft. Wird derzeit behalten Grund Dividende
Der Handel bring immer frisches Geld ins Depot. Die Gewinne werden in Aktien behalten.
- Im Herbst hatte ich mir Öl und Gasaktien für diesen Winter überlegt - läuft derzeit
- Thema Russland wurde 2021 mit sinkender Jahresperformens erst einmal beerdigt. (daher bin ich bei China vorsichtiger)
- Dann mache ich noch Übernahmen als Mitläufer.
Dort wäge ich die Wahrscheinlichkeit und die Zeitspanne ab. Sollte alles positiv sein und zur Not die Firma auch behalten werden können. Kaufe ich und warte. (Die sind dann auch weg)
- fremde Ideen ( ob hier, Bernicker, Erichsen, Vaupel) Immer wird mal etwas vorgestellt und mit Dividende geht meist etwas.
Doch immer geht es nur um Anregungen; ich entscheide immer selbst; nie mache ich andere dafür verantwortlich.
Was ich nicht lassen kann: Derzeit noch eine unterschiedliche Gewichtung. Manchmal hilft es, manchmal versaut es den Jahresdurchschnitt.
Ich unterscheide: Will ich die Aktie oder will ich sie nicht!
Wenn ich sie will und sie fällt wird auch nach tiefen Fall zugekauft, meist drei mal und pyramidal.
Wenn nicht, dann Exit a) sofort bei Vertrauensverlust b) bei Change auf Geld zurück (hat nun zweimal richtig Gewinne versaut; Focus Minerals; Sibanye)
passive Aktien
Solange die Kuh Milch gibt, bleibt sie im Stall.
+ Schutz vor Entferung der aktiven ist eine Dividende von über 10 % brutto auf den EK
Somit bleibt die Sache für mich überschaubar.
Zur Fexibilität: Sparrate und Dividende sind da der Grundstock; Gewinnmitnahmen und Unkraut gräten kommen hinzu
Nun zur Endfrage: Die Strategie liegt in dem Einkommen durch Dividende und in aktiv und passiv, sowie in "haben wollen" und "exit"
Dividenden-Depot vonHS im Februar 2026
Pünktlich zum Monatsbeginn hatte ich meinen Januar-Bericht veröffentlicht und war doch etwas verwundert, dass sich nur wenige weitere Monatsberichte anschlossen. Vielleicht sind diese Rückblicke doch nicht mehr so gefragt – zumindest könnte man das aus der halbierten Daumenzahl schließen. Dennoch möchte ich für Euch und für mich nicht darauf verzichten und darf Euch gleich zu Beginn wieder mit in den Urlaub nehmen.
Anfang Februar ging es wieder mit meinen Schiedsrichterkollegen für eine Woche auf eine Hütte ins Klostertal in Österreich. So richtig Schnee gab es – wie schon im Vorjahr – erst ab etwa 1.500 Metern. Auch wenn uns in dieser Woche nur ein einziger sonniger Traumtag vergönnt war, war es insgesamt eine sehr schöne Auszeit. Zum Urlaub gehörte erneut unser Relaxtag in der Saunalandschaft ValBlue in Bludenz. Das Eisstockschießen im Aktivpark Montafon in Tschagguns hatte im letzten Jahr viel Spaß gemacht und stand daher auch diesmal wieder auf dem Programm. Und an einem Abend besuchten wir noch gemeinsam eine Bowling-Bahn – wie Ihr dem Bilderreigen entnehmen könnt.
Ein weiteres Highlight im Februar 2026 war eine Reise nach Dortmund mit Besuch im Westfalenpark zum Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Atalanta Bergamo – inklusive Hotelübernachtung. Dieses CL-Hinspiel war zwar noch erfolgreich (2:0), aber (zumindest für mich und im Gegensatz zum damaligen Bericht im kicker) doch nicht wirklich überzeugend. Das Erlebnis im Stadion mit der berühmten „Gelben Wand“, die die gesamte zweite Halbzeit ohne Unterbrechung für Stimmung sorgte (!), war dennoch beeindruckend. Dieses gewonnene Erlebnis hatte ich übrigens dem EInsatz meiner Mastercard zu verdanken. 🎁
Mini-Fazit: Ein weiterhin starker Markt – aber mit ersten Warnsignalen.
Die fundamentale Marktstimmung blieb positiv, obwohl neue US‑Zölle nach der Supreme‑Court‑Entscheidung und zunehmende KI‑Sorgen eigentlich Gegenwind erzeugen müssten. Und zu allem Übel jetzt noch ein neuer Krieg. Vielleicht wirkt sich das morgen negativ auf die Börsen aus.
Mein Depot blieb im Februar überwiegend grün. Seit Jahresbeginn erreichte es nach sechs Wochen bei +7,35 % einen neuen Jahreshöchststand, fast schon eine Fahnenstange. Am 12.02.2026 gab es jedoch einen unerwarteten Rücksetzer von knapp –2 %, den ich im Skiurlaub gar nicht mitbekam. Ein Richtungswechsel? Bisher nicht - oder muss man da an den März 2000 denken...? Zum Monatsende wurde das neue Jahreshoch zwar um 0,47 % verfehlt, aber ein weiterer Tagesrücksetzer von –1 % war schnell wieder ausgeglichen.
Auffällige Tagesbewegungen im Februar 2026 waren:
- Deutsche Pfandbriefbank AG: über –10 % wegen anhaltender Belastungen durch den US‑Rückzug
- Aroundtown S.A.: einmal –10 %, der Grund ist mir unklar
- Whirlpool Corp.: fast –15 % wegen einer anstehenden Kapitalerhöhung
- Carbios S.A.: Mit dem Monatsende mehr als –10 %
- Innovative Industrial Properties Inc.: über +10 % dank besserer Zahlen
- Enagas SA: über +10 % durch regulatorische Klarheit
Was gar nicht geht:
Im Jahresvergleich fehlte im Februar 2026 eine Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA. Sechs Ausschüttungen des 27. Februars treffen wohl erst morgen auf dem Konto ein. Zudem verlagerten sich drei Vanguard‑ETF‑Ausschüttungen im Jahresvergleich vom Monatsende in die erste März‑Woche. Eigentlich hätte der Monatsertrag um gut 25 % zuzulegen können, blieb tatsächlich um -10 % unter dem des Vorjahres:
Da ich einmal das rechtzeitige Umbuchen für die Ausführung meiner berühmten Mini‑Sparpläne vergaß, war mein Verrechnungskonto im Februar kurzfristig im Minus. Das wird im März zu eigentlich vermeidbaren Zinskosten führen... 🙄
Die Einnahmen im Februar 2026 setzten sich aus 19 (17) Dividenden, 6 (9) ETF‑Ausschüttungen, keinem (0) Fonds‑Ertrag und keinem (0) Zinsertrag zusammen:
Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch meine mit zwei neuen Aufsteigern bestehenden TOP‑5‑Aktien seit dem 01.01.2026:
- 1.) (2.) CMB.Tech NV +52,43%,
- 2.) (3.) Saipem SpA +47,16%,
- 3.) (1.) TKMS AG & Co. KGaA +45,16%,
- 4.) (--) Hafnia Ltd. +42,14% und
- 5.) (--) Marubeni Corp. +39,04%.
TKMS stagnierte im Februar und rutschte auf Platz 3 ab. Ohne weitere Zuwächse verloren zudem Intel Corp. +22,29 (nun Platz 15 statt 4) und SES SA +13,96% (Platz 34 statt 5) deutlich an Rang.
Auf der anderen Seite stehen die FLOP‑5‑Aktien seit Jahresbeginn – die größten Verlustbringer:[/b]
- 1.) (4.) Lincoln National Corp. -24,61%,
- 2.) (3.) PayPal Holdings Inc. -22,75%,
- 3.) (--) International Business Machines Corp. -21,89%,
- 4.) (2.) Carbios SA -19,76% und
- 5.) (5.) Triple Point Venture Growth BDC Corp. -18,99%.
Der einzige Lichtblick in diesem Bereich: Wacker Neuson SE verbesserte sich auf Rang 6 (1.) mit -15,07%.
Hinweis: Bei meinen Sparplan‑Investitionen gilt weiterhin, dass die Performance nicht alle Anteile und Bruchstücke vollständig abbildet und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben ist. Die Prozentwerte entsprechen den Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß comdirect – unabhängig vom Kaufzeitpunkt.
Die BIG‑5‑Aktien machten zum 28.02.2026 laut Divvydiary 31,08% (33,02%) des Depotwerts aus und bleiben seit Januar 2025 unverändert die selben fünf Positionen:
- 1.) (1.) Bilfinger SE (8,16%),
- 2.) (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,69%),
- 3.) (3.) Allianz SE (6,00%),
- 4.) (4.) BASF SE (5,62%) und
- 5.) (5.) Pampa Energia SA ADR (4,51%).
- Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt – aber geringer als erwartet.
- Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: wegen Verschiebungen nicht erreicht.
- Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis -1.
- Depot zum Jahresende im Plus: aktuell deutlich im Plus - aber es kommen noch zehn Monate...
Der März dürfte vor allem ein Nachhol- und Prüfmonat werden. Erwartete Nachholeffekte wird es vermutlich schon morgen durch die geopolitischen Risiken an den Börsen geben und in meinem Depot durch die verschobenen Ausschüttungen. Mein Fokus muss zudem auf der besseren Liquiditätssteuerung (Verrechnungskonto!) liegen. Aber ich bin nächsten Monat auch nicht mehr im Urlaub...
Bin dann mal kurz weg!!!