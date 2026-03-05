    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas führende Digitalbank Revolut wagt sich auf US-Markt

    Europas führende Digitalbank Revolut wagt sich auf US-Markt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Neobank Revolut expandiert auf den hart umkämpften US-amerikanischen Bankenmarkt. Europas führende Digitalbank reichte in den Vereinigten Staaten offiziell Antrag auf eine nationale Bankenlizenz ein. Revolut will künftig in den USA Bankdienstleistungen ohne zwischengeschaltete Partnerinstitute direkt auf den US-Markt anbieten.

    Die USA gelten als schwieriges Terrain für europäische Digitalbanken. So hatte der Revolut-Konkurrent N26 aus Deutschland vergeblich versucht, in den USA Fuß zu fassen. Die Berliner Neobank hatte ihre US-Ambitionen Anfang 2022 nach nur zwei Jahren begraben, weil sich die Expansionspläne nicht gerechnet hatten.

    Regulatorisches Labyrinth USA

    Der Bankensektor in den USA gilt als regulatorisches Labyrinth, insbesondere im Vergleich zur Europäischen Union. In Europa profitiert eine Bank vom sogenannten "Passporting": Wer eine Lizenz in einem EU-Land (wie Revolut in Litauen) besitzt, darf seine Dienste in der gesamten EU anbieten. In den USA ist das anders. Hier müssen sich Fintechs entscheiden, ob sie eine nationale Lizenz anstreben - was langwierig und teuer ist - oder Lizenzen in jedem einzelnen der 50 Bundesstaaten einzeln beantragen.

    Ohne eigene Lizenz sind Player wie N26 auf Partnerbanken angewiesen. Diese Kooperationen sind jedoch oft unflexibel und regulatorisch anfällig, da die Partnerbank für das Fehlverhalten des Fintechs haftet.

    Die Ausgangslage für Revolut ist günstiger als damals bei den Berlinern: Mit einer Bewertung von aktuell 75 Milliarden US-Dollar gehört das Londoner Fintech zu den wertvollsten privaten Technologieunternehmen weltweit und lässt Wettbewerber wie N26 in Bezug auf Marktkapitalisierung und globale Reichweite hinter sich.

    Globale Expansion geplant

    Revolut hatte bereits im vergangenen Herbst angekündigt, in den kommenden fünf Jahren weltweit 11,5 Milliarden Euro in die Expansion zu investieren. Dabei sollten 10.000 neue Jobs weltweit entstehen. Ziel sei es, bis Mitte 2027 die Marke von 100 Millionen Privatkunden zu erreichen, kündigten die Briten an.

    Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, sagte: "Die Vereinigten Staaten sind eine zentrale Säule unserer globalen Wachstumsstrategie." Die Einreichung des Lizenz-Antrags (Bank Charter Application) sei ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Vision, die weltweit erste wirklich globale Banking Plattform aufzubauen. "Diese Lizenz wird uns die direkte Kontrolle geben, die wir benötigen, um Innovationen schneller an den Start zu bringen und die Revolut-Erfahrung Millionen weiterer Amerikaner zugänglich zu machen, während wir auf unser Ziel von 100 Millionen Kunden hinarbeiten."/chd/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Europas führende Digitalbank Revolut wagt sich auf US-Markt Die britische Neobank Revolut expandiert auf den hart umkämpften US-amerikanischen Bankenmarkt. Europas führende Digitalbank reichte in den Vereinigten Staaten offiziell Antrag auf eine nationale Bankenlizenz ein. Revolut will künftig in den USA …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     