UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt

Die neuen Aktien sind ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres dividendenberechtigt und werden voraussichtlich in Kürze in den Handel aufgenommen.

München, den 05.03.2026 (IRW-Press/05.03.2026) - Die UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) gab heute bekannt, dass die vom Vorstand am 20. Januar 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und im Handelsregister eingetragen wurde. Die Privatplatzierung wurde innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen und war überzeichnet.

Erik Nagel, Vorstandsvorsitzender der UMT United Mobility Technology AG, kommentierte:

"Die effiziente Durchführung dieser Kapitalerhöhung stärkt unsere finanzielle Flexibilität. Der Erlös unterstützt den weiteren Ausbau unserer Vertriebs- und operativen Kapazitäten."

Weitere Informationen zu UMT finden Sie unter https://umt.ag oder https://customsautopilot.com

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

(Ende)

Aussender: UMT United Mobility Technology AG

Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 89 20 500 680

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,245EUR auf Tradegate (05. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.