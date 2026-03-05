    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Absa und Thunes stellen Absa Global Pay vor, eine Lösung der nächsten Generation für schnelle und erschwingliche weltweite Überweisungen

    Foto: adobe.stock.com

    Die Allianz bietet globale Geldtransfers in Echtzeit, erschwingliche und transparente Preise und ein nahtloses, mobiles Erlebnis

    JOHANNESBURG, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Absa Group, einer der größten diversifizierten Finanzdienstleister Afrikas, hat sich mit Thunes, dem Smart Superhighway für Geldtransporte rund um die Welt, zusammengetan, um eine neue digitale Überweisungslösung, Absa Global Pay, auf den Markt zu bringen, die das Senden von Geld über die Grenzen hinweg für Millionen von Kunden in ganz Afrika schneller, einfacher und günstiger macht.

    Da internationale Überweisungen eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung von Familien, Bildung, Gesundheitsfürsorge und kleinen Unternehmen spielen, verlangen die Kunden nach Lösungen, die intuitiv, transparent und kostengünstig sind. Die Zusammenarbeit zwischen Absa und Thunes ist eine direkte Antwort auf dieses Bedürfnis, indem sie die vertrauenswürdige panafrikanische Bankpräsenz von Absa mit dem agilen Direct Global Network von Thunes kombiniert, um eine durchgängige Echtzeit-Erfahrung im Geldverkehr zu bieten.

    Eine einfachere, schnellere und intuitivere Kundenerfahrung

    Absa Global Pay ermöglicht es Absa-Kunden, Geldbeträge direkt aus der Absa Banking App oder dem Connected Banking (Absa Online) mit sofortiger Abrechnung in 18 Länder zu senden, wobei 6 Länder Teil der ersten Version sind (UK, Kenia, Indien, Malawi, Pakistan und Zimbabwe). Kunden können zwischen mehreren Auszahlungsmethoden wählen - Bankkonten, mobile Geldbörsen oder zugelassene Bargeldabholstellen - mit Echtzeit-Benachrichtigungen und vollständiger Transparenz der Transaktionen für mehr Vertrauen und Kontrolle.

    Erschwinglichkeit und Transparenz im Mittelpunkt

    Durch die Nutzung des vertrauenswürdigen Direct Global Network von Thunes und der Größe von Absa in den wichtigsten afrikanischen Märkten bietet die Lösung niedrigere Gebühren, klare Preise, wettbewerbsfähige Wechselkurse und einen höheren Wert, wodurch sichergestellt wird, dass mehr von jeder Transaktion die Familien und Unternehmen erreicht, die auf Überweisungen als finanzielle Lebensader angewiesen sind.

    Nick Nkosi, Managing Executive für das Transaktions- und Einlagengeschäft bei Absa Personal and Private Banking, sagte:

    „Wir bei Absa haben uns verpflichtet, Finanzdienstleistungen zu entwickeln, die innovativ, intuitiv und eng mit den täglichen Bedürfnissen unserer Kunden verbunden sind. Geldüberweisungen sind nach wie vor unerlässlich, um Familien über die Grenzen hinweg zu unterstützen, und unsere Untersuchungen zeigen, dass es in diesem Bereich noch erhebliche Möglichkeiten gibt, mehr Wert zu schaffen. Gemeinsam mit Thunes bieten wir eine einfachere, schnellere und kostengünstigere Lösung an, die den Kunden Wahlmöglichkeiten, Transparenz und einen echten Mehrwert bietet."

    Simon Nelson, Chief Commercial Officer bei Thunes, sagte dazu:

    „Wir sind stolz darauf, mit Absa, einem der vertrauenswürdigsten Finanzinstitute Afrikas, zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu modernen, kostengünstigen grenzüberschreitenden Zahlungen zu erweitern. Durch die Kombination von Absas fundierten lokalen Kenntnissen mit Thunes weitreichendem Direct Global Network machen wir den internationalen Geldverkehr nahtlos und für jeden und überall zugänglich. Dieser Start ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, das Wachstum des Kontinents zu unterstützen, indem wir den innerafrikanischen Geldverkehr vorantreiben und den Gemeinschaften in der ganzen Welt eine integrative Finanzkonnektivität bieten."

    Eine Erfolgsbilanz mehrerer Zahlungsinnovationen bei Absa

    Diese Produkteinführung baut auf einer wachsenden Zahl von Absa-Zahlungsinnovationen auf, die darauf abzielen, den Umgang der Kunden mit ihrem Geld zu vereinfachen - von mobilen Lösungen wie Absa Pay für Online-Zahlungen - einer sicheren Online-Plattform, die es Absa-Kunden ermöglicht, ihre E-Commerce-Einkäufe auf einer Händlerseite zu bezahlen, ohne ihre Bank-Login-Daten weiterzugeben, bis hin zur jüngsten Einführung von Rechnungszahlungen in Zusammenarbeit mit EasyPay und Pay@.

    Weitere Informationen über Thunes finden Sie im Internet: https://www.thunes.com/
    Weitere Informationen über die Absa Group Limited finden Sie unter     www.absa.africa

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/absa-und-thunes-stellen-absa-global-pay-vor-eine-losung-der-nachsten-generation-fur-schnelle-und-erschwingliche-weltweite-uberweisungen-302705404.html



