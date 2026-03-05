Verbio profitiert von steigenden Spritkosten

So hohe Spritpreise hatte es zuletzt 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Folgen für die Energieversorgung gegeben. Inzwischen gibt es eine Diskussion, wie damals eine Spritpreisbremse einzuführen. Vor vier Jahren war der Preisanstieg allerdings deutlich höher ausgefallen. Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen einen möglichen Tankrabatt kritisch./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,75 % und einem Kurs von 28,92 auf Tradegate (05. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -47,48 %/+1,54 % bedeutet.