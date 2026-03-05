    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Verbio profitiert von steigenden Spritkosten

    AKTIE IM FOKUS - Verbio profitiert von steigenden Spritkosten
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Verbio hat am Donnerstag von den weiter steigenden Benzin- und Dieselpreisen profitiert. Mit einem Plus von 8,8 Prozent auf gut 29 Euro erreichten die Aktien des Biokraftstoffherstellers den höchsten Stand seit Anfang 2024. Für das laufende Jahr steht ein beeindruckender Kursanstieg von 37 Prozent zu Buche. Bis zur fast vier Jahre alten Rekordmarke von 88,10 Euro haben die Aktien aber noch einen weiten Weg vor sich.

    Im Zuge steigender Ölpreise wegen des Iran-Kriegs ziehen die Spritkosten ebenfalls an. Einen Tag nach Dieselkraftstoff überschritt am Donnerstag der bundesweite Durchschnittspreis für die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Zwei-Euro-Marke pro Liter. Auch Diesel verteuert sich weiter.

    So hohe Spritpreise hatte es zuletzt 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Folgen für die Energieversorgung gegeben. Inzwischen gibt es eine Diskussion, wie damals eine Spritpreisbremse einzuführen. Vor vier Jahren war der Preisanstieg allerdings deutlich höher ausgefallen. Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen einen möglichen Tankrabatt kritisch./gl/jha/

    Verbio

    +6,41 %
    +6,28 %
    +15,83 %
    +53,42 %
    +252,76 %
    -42,89 %
    -14,35 %
    +313,23 %
    +68,00 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,75 % und einem Kurs von 28,92 auf Tradegate (05. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -47,48 %/+1,54 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der jüngsten Öl‑ und Gaspreisrally auf Verbio: erwartete Margenverbesserungen bei Bioethanol/Biodiesel, steigende Nachfrage und höhere Preise für Biomethan, regulatorischer Rückenwind durch RED III und stärkere THG‑Quoten sowie BLE‑Listen, operative Pluspunkte wie BioLNG‑Tanknetz und Ethenolyse als Wachstumsfaktor; daneben Diskussionen zu Bewertung, kurzfristiger Volatilität/Profit‑Taking und Warnungen vor riskanten Derivaten.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
