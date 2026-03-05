AKTIE IM FOKUS
Verbio profitiert von steigenden Spritkosten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Verbio hat am Donnerstag von den weiter steigenden Benzin- und Dieselpreisen profitiert. Mit einem Plus von 8,8 Prozent auf gut 29 Euro erreichten die Aktien des Biokraftstoffherstellers den höchsten Stand seit Anfang 2024. Für das laufende Jahr steht ein beeindruckender Kursanstieg von 37 Prozent zu Buche. Bis zur fast vier Jahre alten Rekordmarke von 88,10 Euro haben die Aktien aber noch einen weiten Weg vor sich.
Im Zuge steigender Ölpreise wegen des Iran-Kriegs ziehen die Spritkosten ebenfalls an. Einen Tag nach Dieselkraftstoff überschritt am Donnerstag der bundesweite Durchschnittspreis für die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Zwei-Euro-Marke pro Liter. Auch Diesel verteuert sich weiter.
So hohe Spritpreise hatte es zuletzt 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Folgen für die Energieversorgung gegeben. Inzwischen gibt es eine Diskussion, wie damals eine Spritpreisbremse einzuführen. Vor vier Jahren war der Preisanstieg allerdings deutlich höher ausgefallen. Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen einen möglichen Tankrabatt kritisch./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,75 % und einem Kurs von 28,92 auf Tradegate (05. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -47,48 %/+1,54 % bedeutet.
So, nachdem 14degrees die öffentliche THG-Marktberichterstattung zum März eingestellt hat, habe ich mir ein Jahreszugang zum 14degrees-Marktplatz /Marktberichte freischalten lassen (knapp 300€/Jahr). Auch weil in meinem Depot genau noch 1 Wert liegt und ich wahrscheinlich damit gegenüber 99% der Anleger antizyklisch handele. Streuung/Diversifkation ist gut/sinnvoll, aber ab und an kommt mal eine Perle vorbei. Und wenn du davon absolut überzeugt bist, dir alle news/Foren/Berichte reinziehst und mit einem Langfristanlagehorizont (> 2 Jahre) reingehst, gilt für mich: ALL IN. Vor 10 Jahren so bei AMD gemacht (damals noch für 7€ zu haben) und jetzt ist eine 2. AMD-Perle in Germany aufgetaucht. Verbio, die Dank der bevorstehenden regulatorischen Gesetzgebungen erstmals Planungs- und Investitionssicherheit für die nächsten Jahre hat (REDIII/THG-Quotengesetz, neues Heizungsgesetz mit Bio-Quotentreppe, E15-USA) und mit den Themen Indien, Nippon-Gas, Bitterfeld Life Chemicals, etc. SO GUT UND BREIT AUFGESTELLT IST WIE NOCH NIE !
Genau das Gegenteil ist wahrscheinlicher. Erst die übliche Panikreaktion und sobald sich die Aufregung legt weil die Schiffahrtwege wieder frei sind, wird der Blick wieder frei auf die fundamentals Angebots/Nachfragesituation. Der längerfristige Gaspreistrend ist klar nach unten gerichtet, was vom 2. Iran-Krieg zeitweise überlagert, von ihm aber nicht beendet werden wird. Übrigens war vorgestern der dritte Tag in Folge, an dem Deutschland netto Gas EINGELAGERT hat. Und das warme Wetter wird weiter anhalten. Es wird also nichts werden mit den von Dir so sehnlich herbeigeredeten Bildern von frierenden Omas mit lustigen Pudelmützen am kalten Küchentisch, die auf Politiker schimpfen. Mit dem Verbio-Aktienkurs hat all das sowieso nichts zu tun.
Der Bundestag hat am Mittwoch, 25. Februar 2026, erstmals den Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote, https://dserver.bundestag.de/btd/21/040/2104083.pdf) debattiert. Im Anschluss an die 20-minütige Aussprache wurde der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.