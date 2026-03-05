BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 46,09EUR auf Tradegate (05. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



