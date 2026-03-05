BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 46,09EUR auf Tradegate (05. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
