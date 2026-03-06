Iamgold: Diese Kursrakete ist noch lange nicht am Ziel – nächste Verdopplung?

Für Anleger ist die Aktie besonders interessant, weil sie eine klassische Hebelwirkung auf den Goldpreis bietet: Steigt der Goldpreis stark, explodieren bei vielen Produzenten die Margen – und damit oft auch die Gewinne.

Starke Zahlen für das vierte Quartal

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark Iamgold derzeit vom hohen Goldpreis profitiert. Im vierten Quartal sprang der bereinigte Nettogewinn auf 405,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,70 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte er noch bei 57,2 Millionen Dollar beziehungsweise 0,10 US-Dollar je Aktie gelegen. Damit übertraf das Unternehmen auch die Erwartungen der Analysten deutlich, die laut FactSet lediglich 0,59 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten.

Noch beeindruckender fiel das Umsatzwachstum aus. Die Erlöse schossen auf 1,09 Milliarden US-Dollar nach oben – nach 469,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Auch hier lag das Unternehmen über der Konsensschätzung von 1,05 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg auf 710,1 Millionen Dollar, nach lediglich 215,4 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Auch operativ läuft es rund: Die Produktion stieg auf 242.400 Unzen Gold, nach 176.700 Unzen im Vorjahresquartal. Gleichzeitig sank der wichtige Kostenindikator All-in Sustaining Costs (AISC) auf 1.750 US-Dollar je verkaufter Unze – nach 1.949 US-Dollar im Vorjahr.

Der durchschnittlich erzielte Goldpreis lag dagegen bei beeindruckenden 4.191 US-Dollar je Unze, verglichen mit 2.525 US-Dollar ein Jahr zuvor.

Das Gesamtjahr 2025

Auch auf Jahressicht zeigt sich, wie stark das Geschäft derzeit wächst. Der Umsatz kletterte 2025 um 75 Prozent auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stieg die Goldproduktion um 15 Prozent auf 765.900 Unzen.

Knapp die Hälfte davon entfiel auf die Essakane-Mine mit 372.100 Unzen. Die andere Hälfte kam aus Kanada: 279.900 Unzen aus der Côté-Gold-Mine in Ontario sowie 113.900 Unzen aus der Westwood-Mine in Québec.

Die Goldverkäufe stiegen um 16,8 Prozent auf 763.700 Unzen. Gleichzeitig explodierte der realisierte Goldpreis um 49,4 Prozent auf 3.482 US-Dollar je Unze.

Trotz der höheren Produktion stiegen die nachhaltigen Produktionskosten lediglich moderat. Die AISC legten nur um 10,7 Prozent auf 1.900 Dollar je Unze zu. Die Folge: Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) verdoppelte sich auf 1,55 Milliarden US-Dollar. Die EBITDA-Marge sprang von 48,7 auf 54,4 Prozent.

Auch beim Cashflow zeigt sich der Boom. Der operative Cashflow schoss auf 1,1 Milliarden US-Dollar nach oben. Nach Investitionen von 307 Millionen Dollar blieb ein freier Cashflow von rund 835 Millionen US-Dollar. Parallel dazu baute das Unternehmen seine Nettoschulden um rund 60 Prozent auf lediglich 344 Millionen US-Dollar ab.

Der Ausblick für 2026

Konzernchef Renaud Adams zeigte sich auf der Analystenkonferenz entsprechend optimistisch. 2026 werde ein "sehr aufregendes Jahr" für das Unternehmen. Die Goldproduktion soll zwischen 720.000 und 820.000 Unzen liegen. Der Mittelwert von rund 770.000 Unzen übertrifft damit leicht das Niveau von 2025.

Ein Schwerpunkt liegt auf der weiteren Optimierung der Côté-Gold-Mine in Ontario. Nachdem die Mine 2025 das Hochfahren abgeschlossen und die Produktion um rund 125 Prozent gesteigert hatte, will das Management nun vor allem die Stückkosten senken. Expansionspläne für die Mine sollen im vierten Quartal vorgestellt werden.

Zudem gewinnt der Bergbaukomplex Nelligan in Québec zunehmend an Bedeutung. Nachdem Iamgold Ende 2025 mit Northern Superior und Orbec zwei Übernahmen abgeschlossen hatte, ist das Projekt deutlich gewachsen. 2026 will das Unternehmen dort rund 25 Millionen Dollar in ein umfangreiches Explorationsprogramm investieren.

Allerdings dürften auch die Kosten steigen. Die AISC werden 2026 im Bereich von 2.000 bis 2.150 US-Dollar je Unze erwartet.

Das Management kalkuliert dabei mit einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze. Bei diesem Preis würden die Lizenzgebühren etwa 325 Dollar je Unze betragen. Bei einem Goldpreis über 5.000 Dollar, dürften die Royalties auf rund 440 Dollar je Unze klettern.

Die Investitionen sollen sich im laufenden Jahr auf etwa 500 Millionen US-Dollar belaufen, davon rund 120 Millionen Dollar für den Ausbau von Produktionskapazitäten.

Was Analysten erwarten

Die Prognosen der Analysten spiegeln die enorme Dynamik im Geschäft wider. Für 2026 erwarten Experten einen Umsatzsprung um rund 45 Prozent auf etwa 4,1 Milliarden US-Dollar. Das EBITDA könnte sogar um mehr als 60 Prozent auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar steigen.

Der operative Gewinn (EBIT) dürfte sich auf etwa 2,2 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppeln. Die operative Marge könnte dabei von 39,6 auf rund 53 Prozent steigen – ein außergewöhnlich hoher Wert für einen Goldproduzenten.

Insgesamt beobachten derzeit zwölf Analysten die Aktie. Neun empfehlen sie zum "Kauf", drei zum "Halten". Im Durchschnitt sehen die Experten noch rund 17 Prozent Kurspotenzial.

Bewertung überraschend günstig

Trotz der spektakulären Kursentwicklung ist die Aktie keineswegs teuer. Nach der Rally liegt der Börsenwert bei rund 13,2 US-Milliarden Dollar. Einschließlich der Nettoschulden von etwa 344 Millionen US-Dollar ergibt sich ein Enterprise Value von rund 13,5 Milliarden US-Dollar.

Das entspricht lediglich dem etwa 6,2-Fachen des für 2026 erwarteten operativen Gewinns.

Auch das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt nur bei etwas mehr als 8 – für ein Unternehmen mit derart hohen Wachstumsraten ungewöhnlich niedrig.

Mein Tipp: Auch 2026 ist eine Verdopplung der Aktie drin

Die Aktie von IAMGOLD hat bereits eine spektakuläre Rally hinter sich: rund 120 Prozent Kursgewinn im Jahr 2024, etwa 190 Prozent im Jahr 2025 und bereits rund 30 Prozent im laufenden Jahr.

Trotzdem könnte die Geschichte noch lange nicht zu Ende sein. Sollte der Goldpreis hoch bleiben oder sogar weiter steigen, könnten Umsatz, Gewinne und Cashflows des Unternehmens weiter explodieren.

Die Bewertung ist gemessen am Gewinn weiterhin überraschend niedrig. Genau dieser Mix aus starkem Wachstum und moderater Bewertung macht die Aktie so spannend.

Analysten sind zwar deutlich vorsichtiger und sehen aktuell nur begrenztes Kurspotenzial. Doch wenn Iamgold weiterhin starke Quartalsergebnisse liefert, dürften viele Experten ihre Prognosen nach oben anpassen.

Die Chancen stehen daher durchaus gut, dass die Aktie auch 2026 noch einmal für eine große Überraschung sorgen könnte – und sich im besten Fall sogar mehr als verdoppelt. Der aktuelle Rücksetzer fällt daher klar unter die Rubrick: Gelegenheit.