Huawei übertrifft das Ziel der ITU-Partner2Connect-Zusage und bringt 170 Millionen Menschen weltweit ans Netz

Die Ankündigung erfolgte durch Yang Chaobin, CEO von Huawei ICT BG, auf dem TECH Cares Forum des Unternehmens in Barcelona. Er wies darauf hin, dass diese Leistung über die Verpflichtung hinausgeht, die Huawei mit dem Beitritt zur ITU P2C Digital Coalition im Jahr 2022 eingegangen ist: bis 2025 rund 120 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten mit Konnektivität zu versorgen. Yang bedankte sich bei den Telekommunikationskunden und -partnern von Huawei für ihre Unterstützung.

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat 170 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten in mehr als 80 Ländern mit digitaler Konnektivität versorgt und damit seine Zusage an die International Telecommunication Union (ITU) Partner2Connect (P2C) Digital Coalition übertroffen.

An dem Forum nahmen rund 80 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie, von Partnerorganisationen und internationalen Gremien teil. Die Teilnehmenden diskutierten intensiv über die dringende Notwendigkeit, digitale Inklusion im KI-Zeitalter voranzubringen, erörterten praktische Lösungsansätze und arbeiteten an einem Konsens für eine Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen.

In seiner Eröffnungsrede wies Yang darauf hin, dass trotz der rasanten Fortschritte bei der KI die digitale Kluft fortbesteht und sich weiter zu vergrößern droht. „Digitale Hochgeschwindigkeitsnetze und robuste Computerkapazitäten sind wesentliche Grundlagen für ein integratives und nachhaltiges KI-Zeitalter", sagte er. Die Erfüllung der P2C-Zusage der ITU, fügte er hinzu, spiegele das kontinuierliche Engagement von Huawei für Innovationen wider, die abgelegenen Gemeinschaften einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Finanzdienstleistungen durch digitale Konnektivität ermöglichen.

Cosmas Zavazava, Director des ITU Telecommunication Development Bureau, lobte die Leistungen von Huawei und die Arbeit des Unternehmens zur Überwindung der digitalen Kluft. „Die Anbindung ländlicher und unterversorgter Gemeinschaften erfordert innovative Geschäftsmodelle, Inklusivität und die effektive Nutzung von Kommunikationsressourcen sowie das Engagement der Gemeinschaft und nachhaltige Investitionen in lokale Kapazitäten. Ich begrüße das Engagement von Huawei für universelle und sinnvolle Konnektivität und bin stolz auf unsere starke und erfolgreiche Partnerschaft."