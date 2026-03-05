    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm

    Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Wiederholung: Im 1. Absatz fehlte bei der Umrechnung der 18 Millionen Dollar in Euro das Wort "Millionen" und wurde nun ergänzt.)

    GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Iran-Kriegs den Zugang zu einem ihrer größten Logistikzentren und Materiallager für weltweite Noteinsätze verloren. Die Einrichtung liegt in Dubai. Dort seien alle Aktivitäten aufgrund der Sicherheitslage vorerst eingestellt worden, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy bei einer Pressekonferenz. Material im Wert von 18 Millionen Dollar (15,5 Millionen Euro) sei dort nun blockiert, und Nachschub im Wert von acht Millionen Dollar, der per Schiff angeliefert werden sollte, könne das Zentrum nicht erreichen.

    In dem Lager liegen Medikamente und medizinisches Material für Noteinsätze und zur Unterstützung geschwächter Gesundheitssysteme in aller Welt. Dazu gehört unter anderem alles zur Versorgung von Verwundeten in Konflikten, von Betroffenen bei Erdbeben oder Überschwemmungen sowie Medikamente etwa für Bluthochdruck oder Diabetes. In manchen Jahren versorgt die WHO nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Menschen in rund 70 Ländern von Dubai aus.

    Nach Angaben der zuständigen WHO-Nothilfekoordinatorin Annette Heinzelmann wird geprüft, ob Material jetzt auf dem Landweg aus dem Logistikzentrum gebracht werden kann. Ebenso prüfe die WHO, ob ähnliche Logistikzentren in Brindisi in Italien, Nairobi in Kenia und anderswo Lieferungen übernehmen und wo Material und Medikamente lokal erworben werden können./oe/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
