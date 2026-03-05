Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm

(Wiederholung: Im 1. Absatz fehlte bei der Umrechnung der 18 Millionen Dollar in Euro das Wort "Millionen" und wurde nun ergänzt.)

GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Iran-Kriegs den Zugang zu einem ihrer größten Logistikzentren und Materiallager für weltweite Noteinsätze verloren. Die Einrichtung liegt in Dubai. Dort seien alle Aktivitäten aufgrund der Sicherheitslage vorerst eingestellt worden, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy bei einer Pressekonferenz. Material im Wert von 18 Millionen Dollar (15,5 Millionen Euro) sei dort nun blockiert, und Nachschub im Wert von acht Millionen Dollar, der per Schiff angeliefert werden sollte, könne das Zentrum nicht erreichen.