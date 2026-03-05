AKTIEN IM FOKUS
Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Donnerstag bei Adidas und Puma zugegriffen. Mit Kursgewinnen von 4,1 und 6,9 Prozent führten die Aktien der beiden Sportwarenhersteller die Gewinnerliste im Dax beziehungsweise MDax an.
Bei Puma sorgte eine Transaktion des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley für Schwung. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor.
Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.
Ashley räumt durch den Verkauf dieser Put-Optionen den Käufern das Recht ein, ihm Puma-Aktien zu veräußern, sollten die Puma-Aktien unter eine festgelegte Kursschwelle rutschen. Im Gegenzug erhält er als sogenannter Stillhalter in dem Geschäft im Voraus eine Optionsprämie.
Ashley setzt anscheinend darauf, dass die Puma-Papiere zumindest nicht allzu viel an Wert verlieren oder sogar steigen. Laut einem Börsianer könnte er aber auch darauf spekulieren, einen aus seiner Sicht günstigen Einstieg bei Puma zu erwischen - wenn der Kurs unter die vereinbarte Put-Schwelle fällt. Über andere Finanzinstrumente werden Ashley gegenwärtig 0,17 Prozent an Puma zugerechnet.
Die Frasers Group von Ashley ist auch als aktivistischer Investor bekannt, will also bei Unternehmen auch gerne mal ein Wörtchen mitreden. Die Frasers Group hält etwa rund 25 Prozent am Modekonzern Hugo Boss .
Derweil nutzte Adidas-Chef Björn Gulden den Kursrutsch der vergangenen Tage, der den Aktien ein Tief seit Anfang 2023 eingebrockt hatte, zum Kauf. Laut einer Stimmrechtsmitteilung erwarb Gulden am Donnerstag Adidas-Titel für gut 500.000 Euro.
Mehrere Analysten senkten zwar nach den zur Wochenmitte veröffentlichten Geschäftszahlen von Adidas ihre Kursziele, blieben aber deutlich über dem aktuellen Kursniveau. UBS-Experte Robert Krankowski verwies darauf, dass das Management den Start ins laufende Jahr in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet habe. Adam Cochrane von Deutsche Bank Research attestierte Adidas mit Blick auf die Gewinnaussichten eine attraktive Bewertung./tih/gl/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,51 % und einem Kurs von 23,34 auf Tradegate (05. März 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,34 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +9,51 %/+74,54 % bedeutet.
Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €
Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen
Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %
Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €
Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr
Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €
Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider
Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld
Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt
Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums
Ausblick Gesamtjahr 2026:
Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt
Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €
Mittelfristiger Ausblick:
adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche
Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich
Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich
Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung