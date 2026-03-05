    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    AKTIEN IM FOKUS

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb

    AKTIEN IM FOKUS - Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Donnerstag bei Adidas und Puma zugegriffen. Mit Kursgewinnen von 4,1 und 6,9 Prozent führten die Aktien der beiden Sportwarenhersteller die Gewinnerliste im Dax beziehungsweise MDax an.

    Bei Puma sorgte eine Transaktion des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley für Schwung. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.225,59€
    Basispreis
    15,90
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.500,48€
    Basispreis
    17,14
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

    Ashley räumt durch den Verkauf dieser Put-Optionen den Käufern das Recht ein, ihm Puma-Aktien zu veräußern, sollten die Puma-Aktien unter eine festgelegte Kursschwelle rutschen. Im Gegenzug erhält er als sogenannter Stillhalter in dem Geschäft im Voraus eine Optionsprämie.

    Ashley setzt anscheinend darauf, dass die Puma-Papiere zumindest nicht allzu viel an Wert verlieren oder sogar steigen. Laut einem Börsianer könnte er aber auch darauf spekulieren, einen aus seiner Sicht günstigen Einstieg bei Puma zu erwischen - wenn der Kurs unter die vereinbarte Put-Schwelle fällt. Über andere Finanzinstrumente werden Ashley gegenwärtig 0,17 Prozent an Puma zugerechnet.

    Die Frasers Group von Ashley ist auch als aktivistischer Investor bekannt, will also bei Unternehmen auch gerne mal ein Wörtchen mitreden. Die Frasers Group hält etwa rund 25 Prozent am Modekonzern Hugo Boss .

    Derweil nutzte Adidas-Chef Björn Gulden den Kursrutsch der vergangenen Tage, der den Aktien ein Tief seit Anfang 2023 eingebrockt hatte, zum Kauf. Laut einer Stimmrechtsmitteilung erwarb Gulden am Donnerstag Adidas-Titel für gut 500.000 Euro.

    Mehrere Analysten senkten zwar nach den zur Wochenmitte veröffentlichten Geschäftszahlen von Adidas ihre Kursziele, blieben aber deutlich über dem aktuellen Kursniveau. UBS-Experte Robert Krankowski verwies darauf, dass das Management den Start ins laufende Jahr in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet habe. Adam Cochrane von Deutsche Bank Research attestierte Adidas mit Blick auf die Gewinnaussichten eine attraktive Bewertung./tih/gl/jsl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,51 % und einem Kurs von 23,34 auf Tradegate (05. März 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,34 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +9,51 %/+74,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der adidas-Aktie: mögliche positive Impact durch US-Zollrückzahlung, Insider-Kauf (CEO ~500.000 €), starke Gegenbewegung und Hoffnung, dass das Tief gesehen ist, technische Marke 38‑Tage‑Linie bei ~153,7 €, Spekulationen über weitere Zukäufe und Peer‑Effekte durch Puma, zugleich Hinweise auf ein 3‑Jahres‑Tief und mögliche Korrektur.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb Die Anleger haben am Donnerstag bei Adidas und Puma zugegriffen. Mit Kursgewinnen von 4,1 und 6,9 Prozent führten die Aktien der beiden Sportwarenhersteller die Gewinnerliste im Dax beziehungsweise MDax an. Bei Puma sorgte eine Transaktion …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     