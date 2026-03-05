Bundestag stimmt für Geywitz als Rechnungshof-Vize

BERLIN (dpa-AFX) - Die frühere Bundesbauministerin Klara Geywitz soll nach dem Willen des Bundestags neue Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden. Dafür stimmte das Parlament in Berlin mit klarer Mehrheit in geheimer Wahl. Bevor die SPD-Politikerin vom Bundespräsidenten ernannt werden kann, muss auch der Bundesrat zustimmen.

Geywitz gilt als enge Vertraute von Altkanzler Olaf Scholz - beide traten unter anderem als Duo für die SPD-Parteispitze an, verloren aber die Stichwahl. In der Ampel-Koalition rief Scholz die inzwischen 50-Jährige in sein Kabinett.