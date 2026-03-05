Wirtschaft
Bundesbankpräsident gegen Spritpreisbremse
Foto: Aral-Tankstelle am 03.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, lehnt direkte Eingriffe wie eine Spritpreisbremse ab und verweist auf gemischte Erfahrungen mit Preisfindungsmaßnahmen.
"Man hat ja seine Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, in Preisfindungsprozesse einzugreifen. Und die Erfahrungen waren nicht nur positiv", sagte Nagel am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Stattdessen plädiert er für eine Überprüfung der Preissetzung durch die Monopolkommission, ohne der Politik konkrete Empfehlungen zu geben.
Zur Debatte um die Rückholung deutscher Goldreserven aus den USA zeigt sich Nagel entspannt und verweist auf regelmäßige Kontrollen sowie Diversifikation. "Wir prüfen regelmäßig unsere Bestände dort" und "Mir ist an der Stelle nicht bange um die Goldbestände, die wir in den USA lagern", erklärte er. Der Großteil (51 Prozent) verbleibt in Deutschland, 37 Prozent in den USA und zwölf Prozent in England.
Starter87 schrieb gestern 19:53
So langsam wird es spannend, 12. März gibts die 2025er Zahlen.
Die 35€ Marke für weitere Rückkäufe wurde selbst in den letzten Tagen nicht mehr erreicht.
Ich erwarte die immer wieder angekündigte 5€ Sonderdividende und ca. 2€ regulär, bezogen auf die Aussagen und erwarteten Zahlen aus dem 9M Bericht ( siehe unten)
Bei rund 10% weniger EBITA als 2024 habe ich mal grob 20% weniger bereinigtes Nettoergebnis und damit 2€ Div. abgeleitet.(2024 = 2,5€)
Und ob nun 7€ oder doch nur 6,5€ als Dividende, der Kurs dürfte bis zur HV steigen wenn das erstmal mit den Ergebnissen kommuniziert wird.
So meine Theorie, logisch kein Wissen von mir und wenn es auch nur "einmalig" eine satte Ausschüttung ist, die exDiv. Kurs mäßig bereinigt wird, würde es mich mit meiner Erfahrung wundern wenn der Kurs nicht positiv reagiert.
Es bleibt spannend , Gruß Starter87
Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr.
|
|2024
|2025e Alt
|2025e Neu
|Umsatz
|6.254 Mio. €
|~6,45 Mrd. €
|6,0 Mrd. € bis 6,1 Mrd. €
|Adjusted EBITA
|721 Mio. €
|~780 Mio. €
|650 Mio. €
|Streaming-Anlaufverluste
|137 Mio. €
|~80 Mio. €
|~50 Mio. €
https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
Starter87 schrieb 12.01.26, 19:11
Ich würde ein kleinen Besen freesen wenn die Aktie (ohne Marktcrash) vor der HV noch mal unter 34€ geht, auf einen Trade jetzt noch zu hoffen, Respekt !
Selbst RTL kann jetzt nicht mehr zu kaufen falls sie Ihre rund 800.000 St. noch nicht haben, wovon ich persönlich ausgehe.
War jetzt selbst überrascht wie zügig die 35€ überwunden wurden und nun läuft sie los !
Unter 35€ greift dann ggf. wieder das ARP.
Persönlich gehe ich auch von einer Kürzung auf min. 1.50€ der normalen Div. aus, das past argumentativ und moralisch gut zu einem Stellenabbau,
mit der Sonderdividende zusammen gibt es aber immer noch eine Kursztreibende fette Gesamtausschüttung.
LG Starter87
Starter87 schrieb 08.11.25, 14:43
Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.
Im Prinzip haben sie sich eine Prognosesenkung "angekündigt" wenn der Werbemarkt / Einnahmen nicht im HJ2 bei RTL steigt.
Und das wissen wir nun mal nicht.
Aber der Rest der Fakten läßt mich nicht "schwarz" sehen, vor allem Streaming scheint gut zulaufen und zur 5€ Sonderdividende gibts es bestimmt 1.5-2€ noch als reguläre Div. oben drauf.
Also wo soll der Kurs schon stehen zur HV 2026 ? Ich denke (deutlich) höher als gestern 😊
Und dann muss jeder selbst entscheiden, verkaufen oder Div. mit nehmen.
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-interim-results-2025/
H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland
- Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert
-
- Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030
-
- Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren
-
- Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie
-
- H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen
-
- TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025
-
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt
