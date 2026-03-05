Börsenstart USA - 05.03. - Dow Jones schwach -0,57 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.462,55 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Salesforce +4,70 %, IBM +2,04 %, Microsoft +1,55 %, Amazon +1,44 %, Chevron Corporation +1,39 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,32 %, Walmart -2,20 %, Procter & Gamble -1,85 %, Johnson & Johnson -1,84 %, Amgen -1,27 %

Der US Tech 100 steht bei 25.135,70 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Booking Holdings +8,35 %, DoorDash Registered (A) +8,28 %, Atlassian Registered (A) +6,57 %, Datadog Registered (A) +5,81 %, AppLovin Registered (A) +5,30 %

Flop-Werte: Verisk Analytics -3,30 %, IDEXX Laboratories -3,01 %, Walmart -2,20 %, Monster Beverage -1,81 %, Alnylam Pharmaceuticals -1,63 %

Der S&P 500 steht bei 6.862,96 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +23,18 %, Expedia Group +12,23 %, Booking Holdings +8,35 %, DoorDash Registered (A) +8,28 %, Lyondellbasell Industries +7,50 %

Flop-Werte: McKesson -4,11 %, Edison -4,05 %, Universal Health Services (B) -3,72 %, United Airlines Holdings -3,60 %, Verisk Analytics -3,30 %