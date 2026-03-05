Booking Holdings Aktie mit Kurssprung +8,35 % - 05.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von +8,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +2,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3.969,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Der Kurs der Booking Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +13,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Booking Holdings einen Rückgang von -20,76 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,25 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate -15,15 % 1 Jahr -21,30 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,06 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.