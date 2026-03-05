DAX, The Trade Desk Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|The Trade Desk Registered (A)
|+22,73 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Dongfang Electric Ltd (H)
|+20,81 %
|Maschinenbau
|🥉
|Stem
|+16,57 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Nexi
|-14,16 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Scandinavian Tobacco Group
|-18,03 %
|Getränke/Tabak
|🟥
|Cybin
|-30,61 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥈
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥉
|Verbio
|Erneuerbare Energien
|Thales
|Elektrogeräte
|RENK Group
|Maschinenbau
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|303
|-
|🥈
|Gerresheimer
|121
|Gesundheitswesen
|🥉
|Silber
|84
|Rohstoffe
|Almonty Industries
|75
|Rohstoffe
|Redcare Pharmacy
|50
|Einzelhandel
|Bitcoin
|34
|-
The Trade Desk Registered (A)
Wochenperformance: +56,80 %
Platz 1
Dongfang Electric Ltd (H)
Wochenperformance: +16,36 %
Platz 2
Stem
Wochenperformance: +9,55 %
Platz 3
Nexi
Wochenperformance: -18,75 %
Platz 4
Scandinavian Tobacco Group
Wochenperformance: -29,12 %
Platz 5
Cybin
Wochenperformance: -25,71 %
Platz 6
European Lithium
Wochenperformance: +7,43 %
Platz 7
Antimony Resources
Wochenperformance: +25,43 %
Platz 8
Verbio
Wochenperformance: +6,28 %
Platz 9
Thales
Wochenperformance: -6,12 %
Platz 10
RENK Group
Wochenperformance: -5,33 %
Platz 11
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +4,41 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -4,07 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: +15,55 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -6,66 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +19,11 %
Platz 16
Redcare Pharmacy
Wochenperformance: -24,40 %
Platz 17
Bitcoin
Wochenperformance: +8,20 %
Platz 18
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte