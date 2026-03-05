    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weltweit wichtigster Preis für Hirnforschung wird für bahnbrechende Entdeckungen über Tastsinn und Schmerzempfinden des Menschen verliehen

    Der Brain Prize 2026 wird den Professoren David Ginty (USA) und Patrik Ernfors (Schweden) für ihre bahnbrechenden Entdeckungen darüber verliehen, wie das Nervensystem Berührungen und Schmerzen erkennt und verarbeitet. Ihre Arbeit hat die Lehre revolutioniert und neue Wege für die Entwicklung gezielter Behandlungen für Krankheiten wie chronische Schmerzen und Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen eröffnet.

    KOPENHAGEN, Dänemark, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Das somatosensorische System vermittelt uns das Gefühl für unseren eigenen Körper und seine physischen Interaktionen mit der Außenwelt. Unser Tastsinn ermöglicht es uns, eine vorbeiziehende Brise wahrzunehmen, die Form und Beschaffenheit von Gegenständen in unseren Händen zu spüren oder körperlichen Kontakt mit anderen Menschen wahrzunehmen. Er liefert wichtige sensorische Rückmeldungen, die steuern, wie wir unseren Körper bewegen und auf die Außenwelt reagieren. Das somatosensorische System umfasst auch unsere Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Schmerzen können durch mechanische Reize, Hitze und schädliche Chemikalien verursacht werden. Sie sind zwar unangenehm, aber für unser Überleben unerlässlich, da sie als Warnsystem fungieren, das uns vor Schaden schützt. Störungen unserer normalen Fähigkeit, Berührungen und Schmerzen zu empfinden, können zu schweren und schwächenden Erkrankungen führen. Dazu gehören Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen, die bei vielen Entwicklungsstörungen beobachtet wird, und chronische Schmerzen, von denen Millionen von Menschen weltweit betroffen sind.

    Seine Majestät der König von Dänemark, Schirmherr von The Brain Prize, bei der Preisverleihung 2025.

     

    Obwohl Berührung und Schmerz schon seit mehr als 150 Jahren erforscht werden, haben Patrik Ernfors (Karolinska Institutet, Schweden) und David Ginty (Harvard Medical School, USA) dieses Feld revolutioniert, indem sie herausgefunden haben, wie Nervenzellen in der Haut schmerzhafte, thermische und mechanische Reize wie Streicheln, Vibration oder Druck in neuronale Signale umwandeln. Sie haben darüber hinaus kartiert, wie diese Signale an das Rückenmark übermittelt, dort verarbeitet und anschließend an das Gehirn weitergeleitet werden, wo die Wahrnehmung sowie die emotionalen und verhaltensbezogenen Reaktionen auf unsere Interaktionen mit der physischen Welt entstehen.

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Weltweit wichtigster Preis für Hirnforschung wird für bahnbrechende Entdeckungen über Tastsinn und Schmerzempfinden des Menschen verliehen Der Brain Prize 2026 wird den Professoren David Ginty (USA) und Patrik Ernfors (Schweden) für ihre bahnbrechenden Entdeckungen darüber verliehen, wie das Nervensystem Berührungen und Schmerzen erkennt und verarbeitet. Ihre Arbeit hat die Lehre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     