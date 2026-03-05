Weltweit wichtigster Preis für Hirnforschung wird für bahnbrechende Entdeckungen über Tastsinn und Schmerzempfinden des Menschen verliehen

Der Brain Prize 2026 wird den Professoren David Ginty (USA) und Patrik Ernfors (Schweden) für ihre bahnbrechenden Entdeckungen darüber verliehen, wie das Nervensystem Berührungen und Schmerzen erkennt und verarbeitet. Ihre Arbeit hat die Lehre revolutioniert und neue Wege für die Entwicklung gezielter Behandlungen für Krankheiten wie chronische Schmerzen und Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen eröffnet.

KOPENHAGEN, Dänemark, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Das somatosensorische System vermittelt uns das Gefühl für unseren eigenen Körper und seine physischen Interaktionen mit der Außenwelt. Unser Tastsinn ermöglicht es uns, eine vorbeiziehende Brise wahrzunehmen, die Form und Beschaffenheit von Gegenständen in unseren Händen zu spüren oder körperlichen Kontakt mit anderen Menschen wahrzunehmen. Er liefert wichtige sensorische Rückmeldungen, die steuern, wie wir unseren Körper bewegen und auf die Außenwelt reagieren. Das somatosensorische System umfasst auch unsere Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Schmerzen können durch mechanische Reize, Hitze und schädliche Chemikalien verursacht werden. Sie sind zwar unangenehm, aber für unser Überleben unerlässlich, da sie als Warnsystem fungieren, das uns vor Schaden schützt. Störungen unserer normalen Fähigkeit, Berührungen und Schmerzen zu empfinden, können zu schweren und schwächenden Erkrankungen führen. Dazu gehören Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen, die bei vielen Entwicklungsstörungen beobachtet wird, und chronische Schmerzen, von denen Millionen von Menschen weltweit betroffen sind.

Obwohl Berührung und Schmerz schon seit mehr als 150 Jahren erforscht werden, haben Patrik Ernfors (Karolinska Institutet, Schweden) und David Ginty (Harvard Medical School, USA) dieses Feld revolutioniert, indem sie herausgefunden haben, wie Nervenzellen in der Haut schmerzhafte, thermische und mechanische Reize wie Streicheln, Vibration oder Druck in neuronale Signale umwandeln. Sie haben darüber hinaus kartiert, wie diese Signale an das Rückenmark übermittelt, dort verarbeitet und anschließend an das Gehirn weitergeleitet werden, wo die Wahrnehmung sowie die emotionalen und verhaltensbezogenen Reaktionen auf unsere Interaktionen mit der physischen Welt entstehen.